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Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали
Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали
Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:32:00+03:00
2025-04-02T23:32:00+03:00
2025-04-02T23:32:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении зеркальных пошлин положит этому конец. "Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и уничтожали нации как союзные, так и враждебные государства. Но этому пришёл конец", — сказал он на церемонии подписания указа в Вашингтоне, которую транслировал Белый дом. По его словам, 2 апреля "войдёт в историю как день, когда Америка вновь обрела своё экономическое предназначение" и "начала становиться богатой, по-настоящему богатой страной". "Это наша Декларация экономической независимости", — отметил Трамп, подчеркнув, что отныне США будут взимать с других стран те же пошлины, что те вводят против американских товаров. "Речь о зеркальных пошлинах. Это очень просто: если они делают это в отношении нас — мы делаем то же самое", — сказал он.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали
Трамп: с введением зеркальных пошлин грабеж экономики США подошел к концу