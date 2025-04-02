https://ria.ru/20250402/tramp-2008991622.html

Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали

Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп заявил, что американскую экономику десятилетиями грабили и разрушали

Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:32:00+03:00

2025-04-02T23:32:00+03:00

2025-04-02T23:32:00+03:00

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дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении зеркальных пошлин положит этому конец. "Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и уничтожали нации как союзные, так и враждебные государства. Но этому пришёл конец", — сказал он на церемонии подписания указа в Вашингтоне, которую транслировал Белый дом. По его словам, 2 апреля "войдёт в историю как день, когда Америка вновь обрела своё экономическое предназначение" и "начала становиться богатой, по-настоящему богатой страной". "Это наша Декларация экономической независимости", — отметил Трамп, подчеркнув, что отныне США будут взимать с других стран те же пошлины, что те вводят против американских товаров. "Речь о зеркальных пошлинах. Это очень просто: если они делают это в отношении нас — мы делаем то же самое", — сказал он.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады