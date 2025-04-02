https://ria.ru/20250402/tramp-2008989347.html

В конгрессе оспорили указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей

В конгрессе оспорили указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей - РИА Новости, 02.04.2025

В конгрессе оспорили указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей

Демократический национальный комитет и лидеры меньшинства в конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис подали иск, оспаривающий законность указа президента США... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:45:00+03:00

2025-04-02T22:45:00+03:00

2025-04-02T22:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Демократический национальный комитет и лидеры меньшинства в конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис подали иск, оспаривающий законность указа президента США Дональда Трампа о необходимости подтверждения американского гражданства у избирателей на выборах, следует из документа в распоряжении РИА Новости. "В Соединенных Штатах Америки президент не может диктовать правила наших выборов... Конституция передает регулирование выборов в федеральное правительство, в первую очередь местным администрациям, то есть штатам... И она сохраняет за Конгрессом полномочия изменять постановления штатов или полностью их заменять", - говорится в иске, поданном в суд округа Колумбия. Трамп подписал соответствующий указ на прошлой неделе. Он подразумевает реформу избирательного процесса, включающую требование подтвердить наличие американского гражданства для получения бюллетеня. По словам президента, это вызвано тем, что демократы якобы пустили в страну миллионы мигрантов с целью повлиять на избирательный процесс. При этом американские СМИ и эксперты заявляют, что случаи неправомерного голосования неграждан крайне редки. При этом они отмечают, что у многих американцев нет паспорта или других документов, которые бы могли подтвердить их гражданство, что может ограничить их избирательные права. На многих ID-картах, преимущественно используемых в США для подтверждения личности, гражданство не указывается.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002526827.html

https://ria.ru/20250206/sud-1997650665.html

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в мире, колумбия, сша, дональд трамп, чак шумер