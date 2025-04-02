Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
Трамп вводит с 3 апреля пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа, размещенного в Федеральном регистре американского правительства.
Уточняется, что пошлины в размере 25 процентов для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
"Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", — говорится в распоряжении главы Белого дома.
В тексте указывается, что, несмотря на попытки достичь соглашения с ЕС, Японией и другими странами, угроза лишь возросла. Среди причин — уязвимость цепочек поставок, выявленная во время пандемии COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счет "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики".
Уточняется, что только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и нацбезопасность".
Распоряжение также предписывает создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.
Прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется, резюмировалось в документе.
США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.