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Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей - РИА Новости, 02.04.2025
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22:15 02.04.2025 (обновлено: 23:40 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:15:00+03:00
2025-04-02T23:40:00+03:00
авто
сша
япония
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа, размещенного в Федеральном регистре американского правительства.Уточняется, что пошлины в размере 25 процентов для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая."Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", — говорится в распоряжении главы Белого дома.В тексте указывается, что, несмотря на попытки достичь соглашения с ЕС, Японией и другими странами, угроза лишь возросла. Среди причин — уязвимость цепочек поставок, выявленная во время пандемии COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счет "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики". Уточняется, что только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и нацбезопасность". Распоряжение также предписывает создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений. Прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется, резюмировалось в документе.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
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авто, сша, япония, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Авто, США, Япония, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей

Трамп вводит с 3 апреля пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа, размещенного в Федеральном регистре американского правительства.
Уточняется, что пошлины в размере 25 процентов для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Вчера, 15:56
"Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", — говорится в распоряжении главы Белого дома.
В тексте указывается, что, несмотря на попытки достичь соглашения с ЕС, Японией и другими странами, угроза лишь возросла. Среди причин — уязвимость цепочек поставок, выявленная во время пандемии COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счет "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики".
Уточняется, что только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и нацбезопасность".
Распоряжение также предписывает создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс
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Прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется, резюмировалось в документе.
США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
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В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили
Вчера, 16:55
 
АвтоСШАЯпонияКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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