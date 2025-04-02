https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:15:00+03:00

2025-04-02T22:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, следует из документа, размещенного в Федеральном регистре американского правительства.Уточняется, что пошлины в размере 25 процентов для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая."Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", — говорится в распоряжении главы Белого дома.В тексте указывается, что, несмотря на попытки достичь соглашения с ЕС, Японией и другими странами, угроза лишь возросла. Среди причин — уязвимость цепочек поставок, выявленная во время пандемии COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счет "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики". Уточняется, что только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и нацбезопасность". Распоряжение также предписывает создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений. Прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется, резюмировалось в документе.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008793346.html

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

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авто, сша, япония, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире