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"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.04.2025
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22:15 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе - РИА Новости, 02.04.2025
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе
Президент США Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию, пожаловался экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью "Лига". РИА Новости, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию, пожаловался экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью "Лига"."Он сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира", — посетовал Кулеба.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.Позднее в Минобороны сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Кремль на 100 процентов соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250402/telegraph-2008972567.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе

Кулеба: Трамп не считает Украина нужной, но считает такой Россию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию, пожаловался экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью "Лига".
«
"Он сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира", — посетовал Кулеба.
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Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны России сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Позднее в Минобороны сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Кремль на 100 процентов соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.
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