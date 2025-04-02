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Трамп пытается "вбить клин" между Россией и Китаем, заявили в конгрессе - РИА Новости, 02.04.2025
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17:05 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/tramp-2008939243.html
Трамп пытается "вбить клин" между Россией и Китаем, заявили в конгрессе
Трамп пытается "вбить клин" между Россией и Китаем, заявили в конгрессе - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп пытается "вбить клин" между Россией и Китаем, заявили в конгрессе
Президент США Дональд Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем, заявил председатель комитета... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:05:00+03:00
2025-04-02T17:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем, заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News. "Я считаю, что часть того, как президент Трамп ведет дела с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным в украинских делах, заключается в попытке создать способ вбить клин между Россией и Китаем", - сказал он.По мнению американского конгрессмена, подобная цель представляет собой "четвертое измерение в шахматах", которое остается за рамками общего внимания. "Многие люди упускают это. Это действительно важный момент… Так что я полностью поддерживаю, чтобы президент Трамп вбивал клин между Россией и Китаем, и я также полностью за то, чтобы использовать отношения с Россией, чтобы взять Иран под контроль. Это внешнеполитические вещи очень высокого уровня, которые, как я думаю, происходят сейчас в Белом доме, и их нужно, знаете ли, ценить", - резюмировал Грин. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, китай
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Китай
Трамп пытается "вбить клин" между Россией и Китаем, заявили в конгрессе

Конгрессмен Грин: Трамп пытается вбить клин между Россией и Китаем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем, заявил председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News.
"Я считаю, что часть того, как президент Трамп ведет дела с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным в украинских делах, заключается в попытке создать способ вбить клин между Россией и Китаем", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США
31 марта, 09:10
По мнению американского конгрессмена, подобная цель представляет собой "четвертое измерение в шахматах", которое остается за рамками общего внимания.
"Многие люди упускают это. Это действительно важный момент… Так что я полностью поддерживаю, чтобы президент Трамп вбивал клин между Россией и Китаем, и я также полностью за то, чтобы использовать отношения с Россией, чтобы взять Иран под контроль. Это внешнеполитические вещи очень высокого уровня, которые, как я думаю, происходят сейчас в Белом доме, и их нужно, знаете ли, ценить", - резюмировал Грин.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Эксперт оценил планы Трампа разъединить Россию и КНР
1 ноября 2024, 12:23
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Позднее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп пообещал развивать дружественные отношения с Россией и Китаем
19 марта, 02:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинКитай
 
 
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