https://ria.ru/20250402/tramp-2008928557.html

СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии

СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая встретится с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает израильский телеканал i24 со РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:20:00+03:00

2025-04-02T16:20:00+03:00

2025-04-02T16:20:00+03:00

в мире

саудовская аравия

сша

сирия

дональд трамп

ахмед аш-шараа

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая встретится с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на сирийский источник. Отмечается, что встреча была организована с помощью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в качестве посредника. "Президент США Трамп встретится с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию в середине мая", - говорится в сообщении канала.

https://ria.ru/20250402/peskov-2008862628.html

саудовская аравия

сша

сирия

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в мире, саудовская аравия, сша, сирия, дональд трамп, ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)