https://ria.ru/20250402/tramp-2008928557.html
СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии
СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии
Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая встретится с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает израильский телеканал i24 со РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:20:00+03:00
2025-04-02T16:20:00+03:00
2025-04-02T16:20:00+03:00
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ахмед аш-шараа
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая встретится с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на сирийский источник. Отмечается, что встреча была организована с помощью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в качестве посредника. "Президент США Трамп встретится с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию в середине мая", - говорится в сообщении канала.
https://ria.ru/20250402/peskov-2008862628.html
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в мире, саудовская аравия, сша, сирия, дональд трамп, ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, США, Сирия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
СМИ: Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с главой Сирии
Трамп в середине мая встретится с президентом Сирии аш-Шараа