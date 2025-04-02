Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ
WSJ: Эпштейн нашел для Трампа способ снова баллотироваться в 2028 году
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Эпштейн сказал, что изучил закон и считает, что Трамп может найти способ снова баллотироваться в 2028 году", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
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Как отмечает издание, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что "еще слишком рано думать" о третьем сроке.
Согласно информации еще одного источника газеты, Трамп дает комментарии о третьем сроке, чтобы "свести СМИ с ума".
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
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