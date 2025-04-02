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Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ - РИА Новости, 02.04.2025
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15:31 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/tramp-2008917310.html
Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ
Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ
Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:31:00+03:00
2025-04-02T15:31:00+03:00
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дональд трамп
франклин рузвельт
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Эпштейн сказал, что изучил закон и считает, что Трамп может найти способ снова баллотироваться в 2028 году", - говорится в публикации со ссылкой на источник. Как отмечает издание, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что "еще слишком рано думать" о третьем сроке. Согласно информации еще одного источника газеты, Трамп дает комментарии о третьем сроке, чтобы "свести СМИ с ума". Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения. Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008271079.html
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сша, дональд трамп, франклин рузвельт, в мире
США, Дональд Трамп, Франклин Рузвельт, В мире
Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ

WSJ: Эпштейн нашел для Трампа способ снова баллотироваться в 2028 году

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Эпштейн сказал, что изучил закон и считает, что Трамп может найти способ снова баллотироваться в 2028 году", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок
30 марта, 20:06
Как отмечает издание, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что "еще слишком рано думать" о третьем сроке.
Согласно информации еще одного источника газеты, Трамп дает комментарии о третьем сроке, чтобы "свести СМИ с ума".
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Джонсон назвал путь для переизбрания Трампа на третий срок
1 апреля, 19:27
 
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