https://ria.ru/20250402/tramp-2008917310.html

Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ

Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп сможет снова баллотироваться в 2028 году, пишет WSJ

Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T15:31:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн изучил закон и считает, что американский лидер может найти способ снова баллотироваться в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Эпштейн сказал, что изучил закон и считает, что Трамп может найти способ снова баллотироваться в 2028 году", - говорится в публикации со ссылкой на источник. Как отмечает издание, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что "еще слишком рано думать" о третьем сроке. Согласно информации еще одного источника газеты, Трамп дает комментарии о третьем сроке, чтобы "свести СМИ с ума". Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения. Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, но являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008271079.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008756670.html

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сша, дональд трамп, франклин рузвельт, в мире