https://ria.ru/20250402/tramp-2008803168.html

Революционные перемены при Трампе встречают сопротивление, заявил Яковенко

Революционные перемены при Трампе встречают сопротивление, заявил Яковенко - РИА Новости, 02.04.2025

Революционные перемены при Трампе встречают сопротивление, заявил Яковенко

Революционные перемены президента США Дональда Трампа набирают обороты, но встречают растущее сопротивление проигравших на выборах либеральных элит во главе с... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:38:00+03:00

2025-04-02T07:38:00+03:00

2025-04-02T07:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Революционные перемены президента США Дональда Трампа набирают обороты, но встречают растущее сопротивление проигравших на выборах либеральных элит во главе с американской Демократической партией, которая никак не может найти себе харизматичного и в меру молодого лидера, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, в последние годы стало ясно, что ни Россию, ни тем более Китай невозможно изолировать, но на Западе начали говорить о "некой изоляции Трампа". "Понятно, что революционные перемены при Трампе, которые набирают обороты, встречают растущее сопротивление проигравших выборы либеральных элит во главе с демократической партией, где никак не могут найти харизматичного и в меру молодого лидера. Достаточно сказать, что и Илон Маск, и Роберт Кеннеди покинули либеральное "болото" в силу как личных причин, так и неприятия ультралиберальной утопии, разрушавшей Америку. Встал вопрос о спасении страны от этого безумия, сопровождавшегося нарушением родительских прав и подавлением свободы слова. На последнюю, наряду со здравым смыслом, налепили ярлык "повестки дня правых", а то и фашизма", - сказал агентству Яковенко. Он подчеркнул, что США становились жертвой радикальной и оторванной от жизни идеологии. "Поэтому большой вопрос: если не Трамп и его идеи, то что? Для многих, прежде всего для коренной (белой) Америки, было ясно как день, что не страна - для идеологии, а идеология - для страны. То же было с глобализмом, глобализацией, в результате которых Америка из обладающей превратилась в обладаемую, причем непонятно какими анонимными элитами. Именно это и составляет альтернативу Трампу и "работает" на него, сколь тернистым ни был бы его путь к нормализации страны по консервативным лекалам", - заявил замгендиректора "Россия сегодня". По его словам, опросы показывают, что консерватизм вдруг объединил молодежь и поколение "условно пенсионеров". "На другом полюсе те, кто стал жертвой промывания мозгов демократами в последние 30 лет и либо не знал другой жизни, либо не желает признавать издержки либерально-глобалистского "прогресса", - отметил Яковенко. Он заявил, что остается под большим вопросом то, смогут ли демократы и руководимые ими штаты, включая суды, противостоять Трампу. "Тот только начал, и можно гадать, что еще у него впереди. Так, он может сгрузить нежелательных иммигрантов в демократические штаты и тем самым попросту их обанкротить. Нельзя недооценивать мощь системы президентского правления в США, во многом смоделированного с британской конституционной монархии образца XVIII века", - подчеркнул замгендиректора "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, александр яковенко, илон маск