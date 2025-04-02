https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html

"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти

"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти - РИА Новости, 02.04.2025

"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти

Президент Сербии Александр Вучич начал консультации по новому премьер-министру и другим членам правительства. Их должны утвердить в ближайшие три недели. СМИ... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич начал консультации по новому премьер-министру и другим членам правительства. Их должны утвердить в ближайшие три недели. СМИ сообщают, что кабмин возглавит выходец из США. Почему Белград решил заигрывать с Вашингтоном — в материале РИА Новости.Трое из ларцаРассматривают трех кандидатов, пишет белградское издание Danas. Деско Никитович — президент американской компании East Point Metals Ltd, владеющей крупнейшим на Балканах предприятием по производству медного проката — в сербском Севойно. Бранко Миланович — один из ведущих экономистов Всемирного банка. Иван Трифунович — последние несколько лет занимает руководящие посты в ряде ведущих фармацевтических компаний США. Впрочем, он заявил, что на пост главы правительства не претендует.СМИ считают фаворитом Никитовича. Он родился в 1960-м в сербской общине Ариле, получил юридическое образование в Белграде, активно участвовал в протестах 1987-1990 годов. Затем перебрался в США.Бомбежки Югославии в 1999-м осудил. Возглавлял Сербский конгресс в Чикаго, в 2003 году стал там генеральным консулом. В 2005-м сделал Белград побратимом Чикаго и вообще всячески укреплял экономические связи сербов с американцами.Миланович родился в 1953 году, учился в Белграде, доктор экономики. С 1990-го работал в исследовательском департаменте Всемирного банка в Вашингтоне, занимался вопросами бедности. Как ученый приобрел международную известность.Между Востоком и ЗападомСейчас обязанности премьер-министра Сербии исполняет Милош Вучевич — один из ближайших друзей Вучича. С 2012 по 2022 год был мэром Нови-Сада, в 2022-2024-м возглавлял Минобороны.В январе на фоне массовых беспорядков, вызванных гибелью 16 человек из-за плохого ремонта на вокзале Нови-Сада, подал в отставку, подчеркнув, что видит в уличных акциях иностранное вмешательство и попытку госпереворота."Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям", — говорил он. Назвал подлостью то, что поставили под угрозу Сербию как государство. По его словам, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, "как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно усиливала напряженность в обществе".Правительство Вучевича воспринимали как пророссийское. Одним из поводов послужило то, что расследование информации о якобы применении акустического оружия против митингующих поручили ФСБ. Заместитель премьера Александр Вулин объяснял: волнения, которые продолжаются уже пять месяцев, — это "месть Запада"."Если бы мы ввели антироссийские санкции, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", — уверял он.С 2017 по 2024 год премьером Сербии была Ана Брнабич. Она тоже лояльно относилась к Москве, но и с Западом не ругалась. Между прочим, лесбиянка. Училась в США и Великобритании, работала в USAID."Мы эмоционально связаны с русскими из-за традиций, культуры и религии. В Сербии многие воспринимают Россию как старшего брата, нашего защитника. Но наш стратегический путь — это ЕС", — говорила она в 2017-м.Хитрый планЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что сменой правительства Вучич надеется успокоить общество. Но по большому счету менять ничего не собирается."Помимо кандидатов из США, есть и пророссийски настроенные. Например, Вулин. Правда, они вряд ли могут рассматриваться как серьезные претенденты. <…> Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет. Однако люди недовольны коррупцией, концентрацией крупного бизнеса в руках ближайшего окружения президента и многим другим, с чем сербско-американские отношения никак не связаны", — отметил он в беседе с РИА Новости.По его словам, даже если Дональд Трамп публично назовет Вучича своим другом, это не урегулирует политический кризис."Он в очередной раз надеется проскочить между капель. Возможно, премьер из США на какое-то время снизит градус напряжения в обществе. Но стратегически ничего не улучшится", — заключает эксперт.Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко называет другого наиболее вероятного кандидата — Синиша Мали. Министр финансов, вице-премьер, соратник Вучича. "Он — автор многих экономических схем и процессов в Сербии, но не очень популярен. Его назначение тоже чревато протестами", — предупредил политолог в разговоре с РИА Новости.И добавил: хотя Сербия — парламентская республика, на практике премьер-министр играет исключительно техническую роль. Вся полнота власти находится в руках Вучича. "Он пытается поправить свое положение, но его судьба предрешена. До конца последнего президентского срока — два года. Продлить правление не получится. Кроме того, если протесты не прекратятся, не исключены досрочные выборы", — рассуждает Бондаренко.Вучичу в любом случае нужно действовать быстро. В марте на улицы выходили сотни тысяч человек. Повторение таких акций грозит непоправимыми последствиями.

https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

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в мире, сербия, сша, александр вучич, милош вучевич, агентство по международному развитию сша, белград (город), всемирный банк, политика