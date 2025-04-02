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"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти - РИА Новости, 02.04.2025
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08:00 02.04.2025 (обновлено: 09:22 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html
"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти
"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти - РИА Новости, 02.04.2025
"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти
Президент Сербии Александр Вучич начал консультации по новому премьер-министру и другим членам правительства. Их должны утвердить в ближайшие три недели. СМИ... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:00:00+03:00
2025-04-02T09:22:00+03:00
в мире
сербия
сша
александр вучич
милош вучевич
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белград (город)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич начал консультации по новому премьер-министру и другим членам правительства. Их должны утвердить в ближайшие три недели. СМИ сообщают, что кабмин возглавит выходец из США. Почему Белград решил заигрывать с Вашингтоном — в материале РИА Новости.Трое из ларцаРассматривают трех кандидатов, пишет белградское издание Danas. Деско Никитович — президент американской компании East Point Metals Ltd, владеющей крупнейшим на Балканах предприятием по производству медного проката — в сербском Севойно. Бранко Миланович — один из ведущих экономистов Всемирного банка. Иван Трифунович — последние несколько лет занимает руководящие посты в ряде ведущих фармацевтических компаний США. Впрочем, он заявил, что на пост главы правительства не претендует.СМИ считают фаворитом Никитовича. Он родился в 1960-м в сербской общине Ариле, получил юридическое образование в Белграде, активно участвовал в протестах 1987-1990 годов. Затем перебрался в США.Бомбежки Югославии в 1999-м осудил. Возглавлял Сербский конгресс в Чикаго, в 2003 году стал там генеральным консулом. В 2005-м сделал Белград побратимом Чикаго и вообще всячески укреплял экономические связи сербов с американцами.Миланович родился в 1953 году, учился в Белграде, доктор экономики. С 1990-го работал в исследовательском департаменте Всемирного банка в Вашингтоне, занимался вопросами бедности. Как ученый приобрел международную известность.Между Востоком и ЗападомСейчас обязанности премьер-министра Сербии исполняет Милош Вучевич — один из ближайших друзей Вучича. С 2012 по 2022 год был мэром Нови-Сада, в 2022-2024-м возглавлял Минобороны.В январе на фоне массовых беспорядков, вызванных гибелью 16 человек из-за плохого ремонта на вокзале Нови-Сада, подал в отставку, подчеркнув, что видит в уличных акциях иностранное вмешательство и попытку госпереворота."Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям", — говорил он. Назвал подлостью то, что поставили под угрозу Сербию как государство. По его словам, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, "как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно усиливала напряженность в обществе".Правительство Вучевича воспринимали как пророссийское. Одним из поводов послужило то, что расследование информации о якобы применении акустического оружия против митингующих поручили ФСБ. Заместитель премьера Александр Вулин объяснял: волнения, которые продолжаются уже пять месяцев, — это "месть Запада"."Если бы мы ввели антироссийские санкции, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", — уверял он.С 2017 по 2024 год премьером Сербии была Ана Брнабич. Она тоже лояльно относилась к Москве, но и с Западом не ругалась. Между прочим, лесбиянка. Училась в США и Великобритании, работала в USAID."Мы эмоционально связаны с русскими из-за традиций, культуры и религии. В Сербии многие воспринимают Россию как старшего брата, нашего защитника. Но наш стратегический путь — это ЕС", — говорила она в 2017-м.Хитрый планЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что сменой правительства Вучич надеется успокоить общество. Но по большому счету менять ничего не собирается."Помимо кандидатов из США, есть и пророссийски настроенные. Например, Вулин. Правда, они вряд ли могут рассматриваться как серьезные претенденты. &lt;…&gt; Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет. Однако люди недовольны коррупцией, концентрацией крупного бизнеса в руках ближайшего окружения президента и многим другим, с чем сербско-американские отношения никак не связаны", — отметил он в беседе с РИА Новости.По его словам, даже если Дональд Трамп публично назовет Вучича своим другом, это не урегулирует политический кризис."Он в очередной раз надеется проскочить между капель. Возможно, премьер из США на какое-то время снизит градус напряжения в обществе. Но стратегически ничего не улучшится", — заключает эксперт.Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко называет другого наиболее вероятного кандидата — Синиша Мали. Министр финансов, вице-премьер, соратник Вучича. "Он — автор многих экономических схем и процессов в Сербии, но не очень популярен. Его назначение тоже чревато протестами", — предупредил политолог в разговоре с РИА Новости.И добавил: хотя Сербия — парламентская республика, на практике премьер-министр играет исключительно техническую роль. Вся полнота власти находится в руках Вучича. "Он пытается поправить свое положение, но его судьба предрешена. До конца последнего президентского срока — два года. Продлить правление не получится. Кроме того, если протесты не прекратятся, не исключены досрочные выборы", — рассуждает Бондаренко.Вучичу в любом случае нужно действовать быстро. В марте на улицы выходили сотни тысяч человек. Повторение таких акций грозит непоправимыми последствиями.
https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
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в мире, сербия, сша, александр вучич, милош вучевич, агентство по международному развитию сша, белград (город), всемирный банк, политика
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Милош Вучевич, Агентство по международному развитию США, Белград (город), Всемирный банк, Политика
"Трамп тоже не поможет". Друга России уже не спасти

Политолог Денисов: Вучич не успокоит сербов, назначив премьером американца

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Сербии Александр Вучич начал консультации по новому премьер-министру и другим членам правительства. Их должны утвердить в ближайшие три недели. СМИ сообщают, что кабмин возглавит выходец из США. Почему Белград решил заигрывать с Вашингтоном — в материале РИА Новости.

Трое из ларца

Рассматривают трех кандидатов, пишет белградское издание Danas. Деско Никитович — президент американской компании East Point Metals Ltd, владеющей крупнейшим на Балканах предприятием по производству медного проката — в сербском Севойно. Бранко Миланович — один из ведущих экономистов Всемирного банка. Иван Трифунович — последние несколько лет занимает руководящие посты в ряде ведущих фармацевтических компаний США. Впрочем, он заявил, что на пост главы правительства не претендует.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич
СМИ считают фаворитом Никитовича. Он родился в 1960-м в сербской общине Ариле, получил юридическое образование в Белграде, активно участвовал в протестах 1987-1990 годов. Затем перебрался в США.
Бомбежки Югославии в 1999-м осудил. Возглавлял Сербский конгресс в Чикаго, в 2003 году стал там генеральным консулом. В 2005-м сделал Белград побратимом Чикаго и вообще всячески укреплял экономические связи сербов с американцами.
Миланович родился в 1953 году, учился в Белграде, доктор экономики. С 1990-го работал в исследовательском департаменте Всемирного банка в Вашингтоне, занимался вопросами бедности. Как ученый приобрел международную известность.
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Между Востоком и Западом

Сейчас обязанности премьер-министра Сербии исполняет Милош Вучевич — один из ближайших друзей Вучича. С 2012 по 2022 год был мэром Нови-Сада, в 2022-2024-м возглавлял Минобороны.
© AP Photo / Darko VojinovicМилош Вучевич
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Милош Вучевич
В январе на фоне массовых беспорядков, вызванных гибелью 16 человек из-за плохого ремонта на вокзале Нови-Сада, подал в отставку, подчеркнув, что видит в уличных акциях иностранное вмешательство и попытку госпереворота.
"Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям", — говорил он. Назвал подлостью то, что поставили под угрозу Сербию как государство. По его словам, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, "как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно усиливала напряженность в обществе".
Правительство Вучевича воспринимали как пророссийское. Одним из поводов послужило то, что расследование информации о якобы применении акустического оружия против митингующих поручили ФСБ. Заместитель премьера Александр Вулин объяснял: волнения, которые продолжаются уже пять месяцев, — это "месть Запада".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин
"Если бы мы ввели антироссийские санкции, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", — уверял он.
С 2017 по 2024 год премьером Сербии была Ана Брнабич. Она тоже лояльно относилась к Москве, но и с Западом не ругалась. Между прочим, лесбиянка. Училась в США и Великобритании, работала в USAID.
"Мы эмоционально связаны с русскими из-за традиций, культуры и религии. В Сербии многие воспринимают Россию как старшего брата, нашего защитника. Но наш стратегический путь — это ЕС", — говорила она в 2017-м.
Люди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Хитрый план

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что сменой правительства Вучич надеется успокоить общество. Но по большому счету менять ничего не собирается.
"Помимо кандидатов из США, есть и пророссийски настроенные. Например, Вулин. Правда, они вряд ли могут рассматриваться как серьезные претенденты. <…> Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет. Однако люди недовольны коррупцией, концентрацией крупного бизнеса в руках ближайшего окружения президента и многим другим, с чем сербско-американские отношения никак не связаны", — отметил он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии
По его словам, даже если Дональд Трамп публично назовет Вучича своим другом, это не урегулирует политический кризис.
"Он в очередной раз надеется проскочить между капель. Возможно, премьер из США на какое-то время снизит градус напряжения в обществе. Но стратегически ничего не улучшится", — заключает эксперт.
Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко называет другого наиболее вероятного кандидата — Синиша Мали. Министр финансов, вице-премьер, соратник Вучича. "Он — автор многих экономических схем и процессов в Сербии, но не очень популярен. Его назначение тоже чревато протестами", — предупредил политолог в разговоре с РИА Новости.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Сербии Александр Вучич и лидер США Дональд Трамп
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Сербии Александр Вучич и лидер США Дональд Трамп
И добавил: хотя Сербия — парламентская республика, на практике премьер-министр играет исключительно техническую роль. Вся полнота власти находится в руках Вучича. "Он пытается поправить свое положение, но его судьба предрешена. До конца последнего президентского срока — два года. Продлить правление не получится. Кроме того, если протесты не прекратятся, не исключены досрочные выборы", — рассуждает Бондаренко.
Вучичу в любом случае нужно действовать быстро. В марте на улицы выходили сотни тысяч человек. Повторение таких акций грозит непоправимыми последствиями.
 
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