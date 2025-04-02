Трамп попал в ловушку Киева и Европы
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В последние три года стало банальной истиной, что ни Россию, ни тем более Китай невозможно изолировать: такова роль этих глобальных держав, связанных нитями взаимозависимости не только друг с другом, но и с целым рядом других держав. С Россией это очевидно и в силу базовой самодостаточности страны, что, в принципе, верно и в отношении США, которые с подачи Трампа (в его первый срок) стали ведущей энергетической державой мира. Тогда почему на Западе вошли в моду разговоры о некой изоляции Трампа?
Понятно, что революционные перемены при Трампе, которые набирают обороты, встречают растущее сопротивление проигравших выборы либеральных элит во главе с Демпартией, где никак не могут найти харизматичного и в меру молодого лидера. Достаточно сказать, что и Илон Маск, и Роберт Кеннеди покинули либеральное "болото" в силу как личных причин, так и неприятия ультралиберальной утопии, разрушавшей Америку. Встал вопрос о спасении страны от этого безумия, сопровождавшегося нарушением родительских прав и подавлением свободы слова. На последнюю, наряду со здравым смыслом, налепили ярлык "повестки дня правых", а то и фашизма.
Поэтому большой вопрос: если не Трамп и его идеи, то что? Страна форменно, как в свое время и Советский Союз, становилась жертвой радикальной и оторванной от жизни идеологии. Для многих, прежде всего для коренной (белой) Америки, было ясно как день, что не страна — для идеологии, а идеология — для страны. То же было с глобализмом/глобализацией, в результате которых Америка из обладающей превратилась в обладаемую, причем непонятно какими анонимными элитами. Именно это и составляет альтернативу Трампу и "работает" на него, сколь тернистым ни был бы его путь к нормализации страны по консервативным лекалам. Как показывают опросы, консерватизм вдруг объединил молодежь и поколение условно пенсионеров. На другом полюсе те, кто стал жертвой промывания мозгов демократами в последние 30 лет и либо не знал другой жизни, либо не желает признавать издержки либерально-глобалистского "прогресса" (нечто похожее с тем, через что прошли мы: не признавать же свою жизнь за сплошную ошибку!).
Пока под большим вопросом, смогут ли демократы и руководимые ими штаты, включая суды, противостоять Трампу. Тот только начал, и можно гадать, что еще у него впереди. Так, он может сгрузить нежелательных иммигрантов в демократические штаты и тем самым попросту их обанкротить. Нельзя недооценивать мощь системы президентского правления в США, во многом смоделированного с британской конституционной монархии образца XVIII века.
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На внешнем контуре налицо расслоение среди западных союзников США и их элит. Часть из них берет курс на адаптацию к меняющемуся миру и трансформирующейся Америке, благо речь идет об отступлении к здоровому консерватизму, который столь долго неплохо служил интересам истеблишмента. А потом словно черт попутал — и попутал он прежде всего демократов в Америке. Так что логично колебаться вместе с "генеральной линией" США, лидерство которых можно ставить под сомнение на словах, но никак не на деле. Об этом свидетельствуют и разногласия по украинскому конфликту: ставка Европы на войну не вызывает доверия без опоры на США.
Одни в Европе понимают, что налицо реальные вызовы собственного развития, на которые нужно искать ответы. Другие ставят на сохранение доминирующих позиций Запада в мире как непременного условия развития своих стран. В любом случае раскол внутри западного сообщества очевиден. Он может стать причиной более агрессивного курса по отношению к России, Китаю и другим идейно враждебным странам. Вопрос в том, насколько реально противостоять всему остальному миру, когда тот, включая Индию, с момента начала СВО занимает позицию, по выражению самих западных политологов, "мультиприсоединения", то есть и нашим и вашим с ориентиром на свои национальные интересы.
При Трампе на смену либеральному "порядку, основанному на правилах" пришли все те же национальные интересы, которыми долго пренебрегали либералы в угоду идеологии и которые формулируются ситуативно — в зависимости от обстоятельств, а не вопреки им. Его MAGA и "мир через силу" именно об этом, а не о поддержании либерального миропорядка последних 30 лет, который рухнул даже по мнению авторов недавно опубликованного исследования британского Chatham House "Соперничающие видения международного порядка". В их понимании мир "фрагментируется", как бы это ни называть — регионализацией или сферами влияния.
В этом контексте трудно не согласиться с той точкой зрения, что унаследованный Трампом украинский конфликт зашел слишком далеко и администрация Байдена подняла в нем ставки на такую высоту, что его уже невозможно перевести в привычную для Трампа плоскость баланса выгод и практических интересов с одной стороны и издержек с другой. Он просто стоит поперек дороги. И в этом проблема Трампа, который только начинает погружаться в непривычную для него материю экзистенциального в других цивилизациях — идентичности, истории и судьбы. На это указывают пробросы о неких новых санкциях против России, что сделает этот конфликт его войной и надолго закроет перспективу российско-американской нормализации. Тогда опять Америка не для себя, а для союзников — Макрона, Мерца, ненавистного наднационального Брюсселя.
Поэтому, скорее, можно говорить о ловушке, в которую он попал из-за поведения Киева по наущению европейских столиц, которые в равной мере не приемлют транзакционность его политики. Россия, в свою очередь, как это следует из заявлений, сделанных президентом Владимиром Путиным в Мурманске, не собирается жертвовать собственными интересами.
В этих условиях мир застыл в ожидании того, сможет ли Вашингтон навязать волю своим союзникам и Киеву в украинском урегулировании или Трамп останется в "клетке" прежней внешнеполитической философии, в корне противостоящей его видению американских интересов. Саботаж Киева по всем пунктам инициатив Трампа — опасная игра прежде всего европейских столиц, поскольку Белый дом может просто выйти из урегулирования посредством ультиматума или без оного.
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Вчера, 01:25
Странным образом элементом сложившейся критической для Трампа ситуации стала гибель четырех американских военнослужащих в литовском болоте, не помеченном на картах. Инцидент наглядно иллюстрирует позицию ведущих европейских столиц, связавших свою судьбу с конфронтацией с Россией и тезисом о неизбежной "российской агрессии" в Европе. Не зовут ли Трампа таким образом назад в стойло западной солидарности?
В любом случае на карте стоит будущее революции Трампа и самой Америки — вопрос, в котором внутренние задачи тесно переплетены с внешнеполитическими. Президент США не может этого не понимать, что обеспечивает ему мощный стимул оставаться в контакте с Кремлем, с чего все и началось. Не будем забывать, что Москва была готова и к иному исходу американских выборов. Как Трамп Зеленскому, мы можем ему сказать, что проблемы у Америки, а не у нас.