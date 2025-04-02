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Трамп попал в ловушку Киева и Европы

Трамп попал в ловушку Киева и Европы - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп попал в ловушку Киева и Европы

В последние три года стало банальной истиной, что ни Россию, ни тем более Китай невозможно изолировать: такова роль этих глобальных держав, связанных нитями... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:01:00+03:00

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В последние три года стало банальной истиной, что ни Россию, ни тем более Китай невозможно изолировать: такова роль этих глобальных держав, связанных нитями взаимозависимости не только друг с другом, но и с целым рядом других держав. С Россией это очевидно и в силу базовой самодостаточности страны, что, в принципе, верно и в отношении США, которые с подачи Трампа (в его первый срок) стали ведущей энергетической державой мира. Тогда почему на Западе вошли в моду разговоры о некой изоляции Трампа?Понятно, что революционные перемены при Трампе, которые набирают обороты, встречают растущее сопротивление проигравших выборы либеральных элит во главе с Демпартией, где никак не могут найти харизматичного и в меру молодого лидера. Достаточно сказать, что и Илон Маск, и Роберт Кеннеди покинули либеральное "болото" в силу как личных причин, так и неприятия ультралиберальной утопии, разрушавшей Америку. Встал вопрос о спасении страны от этого безумия, сопровождавшегося нарушением родительских прав и подавлением свободы слова. На последнюю, наряду со здравым смыслом, налепили ярлык "повестки дня правых", а то и фашизма.Поэтому большой вопрос: если не Трамп и его идеи, то что? Страна форменно, как в свое время и Советский Союз, становилась жертвой радикальной и оторванной от жизни идеологии. Для многих, прежде всего для коренной (белой) Америки, было ясно как день, что не страна — для идеологии, а идеология — для страны. То же было с глобализмом/глобализацией, в результате которых Америка из обладающей превратилась в обладаемую, причем непонятно какими анонимными элитами. Именно это и составляет альтернативу Трампу и "работает" на него, сколь тернистым ни был бы его путь к нормализации страны по консервативным лекалам. Как показывают опросы, консерватизм вдруг объединил молодежь и поколение условно пенсионеров. На другом полюсе те, кто стал жертвой промывания мозгов демократами в последние 30 лет и либо не знал другой жизни, либо не желает признавать издержки либерально-глобалистского "прогресса" (нечто похожее с тем, через что прошли мы: не признавать же свою жизнь за сплошную ошибку!).Пока под большим вопросом, смогут ли демократы и руководимые ими штаты, включая суды, противостоять Трампу. Тот только начал, и можно гадать, что еще у него впереди. Так, он может сгрузить нежелательных иммигрантов в демократические штаты и тем самым попросту их обанкротить. Нельзя недооценивать мощь системы президентского правления в США, во многом смоделированного с британской конституционной монархии образца XVIII века.На внешнем контуре налицо расслоение среди западных союзников США и их элит. Часть из них берет курс на адаптацию к меняющемуся миру и трансформирующейся Америке, благо речь идет об отступлении к здоровому консерватизму, который столь долго неплохо служил интересам истеблишмента. А потом словно черт попутал — и попутал он прежде всего демократов в Америке. Так что логично колебаться вместе с "генеральной линией" США, лидерство которых можно ставить под сомнение на словах, но никак не на деле. Об этом свидетельствуют и разногласия по украинскому конфликту: ставка Европы на войну не вызывает доверия без опоры на США.Одни в Европе понимают, что налицо реальные вызовы собственного развития, на которые нужно искать ответы. Другие ставят на сохранение доминирующих позиций Запада в мире как непременного условия развития своих стран. В любом случае раскол внутри западного сообщества очевиден. Он может стать причиной более агрессивного курса по отношению к России, Китаю и другим идейно враждебным странам. Вопрос в том, насколько реально противостоять всему остальному миру, когда тот, включая Индию, с момента начала СВО занимает позицию, по выражению самих западных политологов, "мультиприсоединения", то есть и нашим и вашим с ориентиром на свои национальные интересы.При Трампе на смену либеральному "порядку, основанному на правилах" пришли все те же национальные интересы, которыми долго пренебрегали либералы в угоду идеологии и которые формулируются ситуативно — в зависимости от обстоятельств, а не вопреки им. Его MAGA и "мир через силу" именно об этом, а не о поддержании либерального миропорядка последних 30 лет, который рухнул даже по мнению авторов недавно опубликованного исследования британского Chatham House "Соперничающие видения международного порядка". В их понимании мир "фрагментируется", как бы это ни называть — регионализацией или сферами влияния.В этом контексте трудно не согласиться с той точкой зрения, что унаследованный Трампом украинский конфликт зашел слишком далеко и администрация Байдена подняла в нем ставки на такую высоту, что его уже невозможно перевести в привычную для Трампа плоскость баланса выгод и практических интересов с одной стороны и издержек с другой. Он просто стоит поперек дороги. И в этом проблема Трампа, который только начинает погружаться в непривычную для него материю экзистенциального в других цивилизациях — идентичности, истории и судьбы. На это указывают пробросы о неких новых санкциях против России, что сделает этот конфликт его войной и надолго закроет перспективу российско-американской нормализации. Тогда опять Америка не для себя, а для союзников — Макрона, Мерца, ненавистного наднационального Брюсселя.Поэтому, скорее, можно говорить о ловушке, в которую он попал из-за поведения Киева по наущению европейских столиц, которые в равной мере не приемлют транзакционность его политики. Россия, в свою очередь, как это следует из заявлений, сделанных президентом Владимиром Путиным в Мурманске, не собирается жертвовать собственными интересами.В этих условиях мир застыл в ожидании того, сможет ли Вашингтон навязать волю своим союзникам и Киеву в украинском урегулировании или Трамп останется в "клетке" прежней внешнеполитической философии, в корне противостоящей его видению американских интересов. Саботаж Киева по всем пунктам инициатив Трампа — опасная игра прежде всего европейских столиц, поскольку Белый дом может просто выйти из урегулирования посредством ультиматума или без оного.Странным образом элементом сложившейся критической для Трампа ситуации стала гибель четырех американских военнослужащих в литовском болоте, не помеченном на картах. Инцидент наглядно иллюстрирует позицию ведущих европейских столиц, связавших свою судьбу с конфронтацией с Россией и тезисом о неизбежной "российской агрессии" в Европе. Не зовут ли Трампа таким образом назад в стойло западной солидарности?В любом случае на карте стоит будущее революции Трампа и самой Америки — вопрос, в котором внутренние задачи тесно переплетены с внешнеполитическими. Президент США не может этого не понимать, что обеспечивает ему мощный стимул оставаться в контакте с Кремлем, с чего все и началось. Не будем забывать, что Москва была готова и к иному исходу американских выборов. Как Трамп Зеленскому, мы можем ему сказать, что проблемы у Америки, а не у нас.

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аналитика, америка, европа, россия, сша, украина, илон маск, дональд трамп