https://ria.ru/20250402/todorenko-2008797193.html
Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести
Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести - РИА Новости, 02.04.2025
Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести
Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:41:00+03:00
2025-04-02T05:41:00+03:00
2025-04-02T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалоба оставлена без удовлетворения", — сказала собеседница агентства. Тодоренко обращалась в столичный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за интервью, которое Мишина дала СМИ. Ранее она писала детскую книгу для телеведущей, но не получила оплату за проделанную работу, что также стало поводом для другого судебного разбирательства. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Тодоренко посчитала, что материалы о ней не соответствуют действительности и являются порочащими ее честь и достоинство. В них Мишина сообщала, что стала "литературным рабом" Тодоренко. Кроме того, в документах сказано, что писательница распространяла в TikTok сведения о нарушении Тодоренко договоренностей. Телеведущая просила суд признать сведения о ней не соответствующими действительности и порочащими, а также запретить их дальнейшее распространение. Согласно документам, истица даже инициировала проведение лингвистического исследования, результаты которого показали, что в публикациях и видеороликах имеются негативные сведения о Тодоренко. Ответчики в судебном заседании не отрицали, что указанные сведения распространены на их ресурсах, при этом возражали против заявленных требований. Сама же Мишина обращалась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Согласно судебным документам, писательница договорилась с Тодоренко о создании детской книги "Регина-путешественница. Приключения в Африке", жанр и тему которой определила телеведущая. Результаты работы над первой главой Тодоренко одобрила и приняла, но от дальнейшего сотрудничества отказалась без объяснения причин, говорится в материалах. По словам истицы, телеведущая уклонилась от подписания договора, не оплатила работы, выполнявшиеся в течение двух лет, но при этом "совершала действия, свидетельствующие о ее согласии на вступление в договорные отношения с Мишиной, подтверждая наличие взаимных прав и обязанностей". Мишина просила суд взыскать с Тодоренко денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа, заключенного в устной форме 22 января 2020 года. Тодоренко, в свою очередь, предъявила к Мишиной встречный иск о признании договора незаключенным, указав, что сторонами, в частности, не было согласовано ни одно из существенных условий, установленных законом для договора авторского заказа, а также условий, указанных сторонами в качестве существенных. В итоге суд отказал обеим в заявленных исках.
https://ria.ru/20241014/sovmen--1978036882.html
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москва, регина тодоренко, общество
Москва, Регина Тодоренко, Общество
Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести
Телеведущая Тодоренко проиграла в кассационном суде иск к писательнице Мишиной
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба оставлена без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.
Тодоренко
обращалась в столичный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за интервью, которое Мишина дала СМИ. Ранее она писала детскую книгу для телеведущей, но не получила оплату за проделанную работу, что также стало поводом для другого судебного разбирательства.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Тодоренко посчитала, что материалы о ней не соответствуют действительности и являются порочащими ее честь и достоинство. В них Мишина сообщала, что стала "литературным рабом" Тодоренко. Кроме того, в документах сказано, что писательница распространяла в TikTok сведения о нарушении Тодоренко договоренностей.
Телеведущая просила суд признать сведения о ней не соответствующими действительности и порочащими, а также запретить их дальнейшее распространение. Согласно документам, истица даже инициировала проведение лингвистического исследования, результаты которого показали, что в публикациях и видеороликах имеются негативные сведения о Тодоренко.
Ответчики в судебном заседании не отрицали, что указанные сведения распространены на их ресурсах, при этом возражали против заявленных требований.
Сама же Мишина обращалась в Тверской суд Москвы
с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Согласно судебным документам, писательница договорилась с Тодоренко о создании детской книги "Регина-путешественница. Приключения в Африке", жанр и тему которой определила телеведущая. Результаты работы над первой главой Тодоренко одобрила и приняла, но от дальнейшего сотрудничества отказалась без объяснения причин, говорится в материалах. По словам истицы, телеведущая уклонилась от подписания договора, не оплатила работы, выполнявшиеся в течение двух лет, но при этом "совершала действия, свидетельствующие о ее согласии на вступление в договорные отношения с Мишиной, подтверждая наличие взаимных прав и обязанностей". Мишина просила суд взыскать с Тодоренко денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа, заключенного в устной форме 22 января 2020 года.
Тодоренко, в свою очередь, предъявила к Мишиной встречный иск о признании договора незаключенным, указав, что сторонами, в частности, не было согласовано ни одно из существенных условий, установленных законом для договора авторского заказа, а также условий, указанных сторонами в качестве существенных. В итоге суд отказал обеим в заявленных исках.