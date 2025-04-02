https://ria.ru/20250402/telegraph-2008972567.html
"Не добьется". СМИ рассказали о переменах в Белом доме по Украине
"Не добьется". СМИ рассказали о переменах в Белом доме по Украине - РИА Новости, 02.04.2025
"Не добьется". СМИ рассказали о переменах в Белом доме по Украине
В Белом доме признают, что перемирия на Украине к Пасхе не будет, пишет Telegraph. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:14:00+03:00
2025-04-02T19:14:00+03:00
2025-04-02T19:14:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Белом доме признают, что перемирия на Украине к Пасхе не будет, пишет Telegraph."Представители Белого дома признали, что Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе", — говорится в материале.Журналисты также указали, что провал по заключению перемирия обернется значительным ударом для американского лидера, ранее обещавшего закончить конфликт за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине.Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
https://ria.ru/20250402/rossiya-2008969236.html
https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008936529.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_0cdbc93ba5c220fd28a68f2393b997dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
"Не добьется". СМИ рассказали о переменах в Белом доме по Украине
Telegraph: в Белом доме признают, что перемирия на Украине к Пасхе не будет