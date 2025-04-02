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Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 02.04.2025 (обновлено: 00:23 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/taganrog-2008781914.html
Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях
Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях - РИА Новости, 02.04.2025
Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях
Один из атаковавших Таганрог Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, угрозы нет, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:15:00+03:00
2025-04-02T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Один из атаковавших Таганрог Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, угрозы нет, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.Как ранее информировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС."На территории города произошла ЧС. По трем адресам был прилет БПЛА... По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет", - сказала Камбулова в видеообращении.По адресу Ленина,147 БПЛА упал на гаражи, находящиеся рядом с многоквартирным домом. Наибольшие разрушения фиксируются по адресу Лизы Чайкиной, 57, добавила она.
https://ria.ru/20250330/chelovek-2008220355.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
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таганрог, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях, угрозы нет

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Один из атаковавших Таганрог Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, угрозы нет, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.
Как ранее информировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА
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"На территории города произошла ЧС. По трем адресам был прилет БПЛА... По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет", - сказала Камбулова в видеообращении.
По адресу Ленина,147 БПЛА упал на гаражи, находящиеся рядом с многоквартирным домом. Наибольшие разрушения фиксируются по адресу Лизы Чайкиной, 57, добавила она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогПроисшествияЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
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