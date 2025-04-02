https://ria.ru/20250402/taganrog-2008781914.html

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях - РИА Новости, 02.04.2025

Один из атаковавших Таганрог беспилотников завис на деревьях

Один из атаковавших Таганрог Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, угрозы нет, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:15:00+03:00

2025-04-02T00:15:00+03:00

2025-04-02T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

происшествия

юрий слюсарь

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Один из атаковавших Таганрог Ростовской области беспилотников завис на деревьях в 300 метрах от жилых помещений, угрозы нет, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.Как ранее информировал врио губернатора области Юрий Слюсарь, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС."На территории города произошла ЧС. По трем адресам был прилет БПЛА... По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет", - сказала Камбулова в видеообращении.По адресу Ленина,147 БПЛА упал на гаражи, находящиеся рядом с многоквартирным домом. Наибольшие разрушения фиксируются по адресу Лизы Чайкиной, 57, добавила она.

https://ria.ru/20250330/chelovek-2008220355.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область