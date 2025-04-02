https://ria.ru/20250402/t1-2008983126.html

Аналитики Т1: пространство разработки – промышленный софт и внедрение ИИ

Аналитики Т1: пространство разработки – промышленный софт и внедрение ИИ - РИА Новости, 02.04.2025

Аналитики Т1: пространство разработки – промышленный софт и внедрение ИИ

Наибольшее "пространство возможностей" для российских разработчиков ПО сегодня дают направления по созданию промышленного софта и интеграции искусственного... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:47:00+03:00

2025-04-02T20:47:00+03:00

2025-04-02T20:47:00+03:00

по (программное обеспечение)

технологии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Наибольшее "пространство возможностей" для российских разработчиков ПО сегодня дают направления по созданию промышленного софта и интеграции искусственного интеллекта в различные системы, отмечается в исследовании аналитического агентства ИТ-холдинга Т1, представленном в рамках ежегодной конференции вендора НОТА — НОТА ДЕНЬ. Динамика развития российского программного обеспечения была проанализирована на основе данных Реестра ПО (ЕРРП). По данным аналитиков, за 2024 год Реестр пополнили 4632 новых продукта от более чем 2700 правообладателей. Общее число решений выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом и превысило 24 тысячи. При этом более 80% разработчиков попали в список впервые. "За первый квартал 2025 года в Реестр включено уже 1251 решение, что дает основания утверждать, что к концу 2025 года показатель приблизится к 5000", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что наибольший прирост новых решений и продуктов по итогам прошлого года наблюдался в сегментах встроенного ПО (48%), промышленного ПО (38%) и средств анализа данных (34%). В абсолютном выражении традиционно лидируют прикладное ПО и отраслевые решения. Как отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель генерального директора Т1 Дмитрий Харитонов, динамика реестра российского ПО в какой-то мере повторяет динамику цифровизации различных индустрий. При этом изначально мощный импульс росту дали процессы импортозамещения. "Сначала мы росли благодаря фокусу на импортозамещение, затем начали изучать конкретные индустрии и выявлять отстающие ниши. Анализируя распределение софта в ЕРРП, мы определили для себя отрасли с большим потенциалом. Они узкоспециализированные, относящиеся к конкретным индустриям, с меньшей конкуренцией, чем, например, в сфере офисных приложений. Особенно привлекательны сферы встроенного ПО, промышленной автоматизации, где наблюдается высокая востребованность и меньшее насыщение рынка. Также ощущается недостаток реальных инструментов для внедрения искусственного интеллекта в различные индустрии. Это тоже создает для нас окно возможностей", - сказал Харитонов. Он добавил, что проведенный анализ помог определить стратегию на ближайшие два года и выбрать правильные приоритеты для продуктового развития, включая такие свободные ниши, как программно-аппаратные комплексы (ПАК). Как рассказал управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Т1 Кирилл Булгаков, программные продукты из российского реестра находят широкое применение. Так, если к началу 2024 года отечественные решения в области прикладного ПО и информационной безопасности использовали порядка 70% компаний, то в начале 2025 года показатель увеличился до 80%. "Мы видим потенциал в промышленном ПО, инструментах разработки ПО и интеграции ИИ в привычные инструменты. Инвестиции в нишевые решения и кастомизированные продукты для отраслевых задач позволят крупным ИТ-компаниям и стартапам не только закрепиться на рынке, но и обеспечить быструю окупаемость вложений", — указал Булгаков. В исследовании также отмечена высокая конкуренция в ряде классов ПО, что связано с наличием достаточного количества решений крупных игроков. Если в среднем по рынку на одного разработчика приходится 2,7 продукта, то в некоторых сегментах этот показатель значительно выше. Например, в классе средств антивирусной защиты он достигает 15,6, в категории специализированного ПО для органов исполнительной власти — 7,3, а в области средств автоматизированного перевода — 6,3.

https://ria.ru/20250402/t1-2008983004.html

https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html

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по (программное обеспечение), технологии