Рейтинг@Mail.ru
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/t1-2008983004.html
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS - РИА Новости, 02.04.2025
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS
ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:44:00+03:00
2025-04-02T20:44:00+03:00
технологии
россия
по (программное обеспечение)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– "НОТА ДЕНЬ". SaaS (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия "Сферы" включает в себя инструменты Сфера.Задачи, Сфера.Знания, Сфера.Код, а также Сфера.Дистрибуция и лицензии. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика. Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование. "SaaS — это способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО", — пояснил руководитель производственного блока вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) Юрий Мацыгин.
https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, по (программное обеспечение)
Технологии, Россия, ПО (программное обеспечение)
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS

ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию платформы "Сфера" для создания ПО

© Depositphotos.com / pressmasterРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Работа за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– "НОТА ДЕНЬ".
SaaS (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия "Сферы" включает в себя инструменты Сфера.Задачи, Сфера.Знания, Сфера.Код, а также Сфера.Дистрибуция и лицензии. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика.
Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование.
"SaaS — это способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО", — пояснил руководитель производственного блока вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) Юрий Мацыгин.
Мужчина во время работы с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций
Вчера, 20:32
 
ТехнологииРоссияПО (программное обеспечение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала