https://ria.ru/20250402/t1-2008983004.html
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS - РИА Новости, 02.04.2025
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS
ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:44:00+03:00
2025-04-02T20:44:00+03:00
2025-04-02T20:44:00+03:00
технологии
россия
по (программное обеспечение)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– "НОТА ДЕНЬ". SaaS (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия "Сферы" включает в себя инструменты Сфера.Задачи, Сфера.Знания, Сфера.Код, а также Сфера.Дистрибуция и лицензии. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика. Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование. "SaaS — это способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО", — пояснил руководитель производственного блока вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) Юрий Мацыгин.
https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, по (программное обеспечение)
Технологии, Россия, ПО (программное обеспечение)
Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS
ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию платформы "Сфера" для создания ПО
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– "НОТА ДЕНЬ".
SaaS (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия "Сферы" включает в себя инструменты Сфера.Задачи, Сфера.Знания, Сфера.Код, а также Сфера.Дистрибуция и лицензии. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика.
Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование.
"SaaS — это способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО", — пояснил руководитель производственного блока вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) Юрий Мацыгин.