https://ria.ru/20250402/t1-2008983004.html

Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS

Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS - РИА Новости, 02.04.2025

Платформа "Сфера" для создания ПО запущена в формате SaaS

ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:44:00+03:00

2025-04-02T20:44:00+03:00

2025-04-02T20:44:00+03:00

технологии

россия

по (программное обеспечение)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 запустил SaaS-версию продуктов платформы для управления и автоматизации всего цикла ПО "Сфера", передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– "НОТА ДЕНЬ". SaaS (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия "Сферы" включает в себя инструменты Сфера.Задачи, Сфера.Знания, Сфера.Код, а также Сфера.Дистрибуция и лицензии. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика. Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование. "SaaS — это способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО", — пояснил руководитель производственного блока вендора НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) Юрий Мацыгин.

https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html

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технологии, россия, по (программное обеспечение)