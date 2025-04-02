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ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций - РИА Новости, 02.04.2025
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20:32 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html
ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций
ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций - РИА Новости, 02.04.2025
ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций
ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами ГК "Аквариус" и "Группа Астра" представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовые... РИА Новости, 02.04.2025
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2025-04-02T20:32:00+03:00
россия
технологии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами ГК "Аквариус" и "Группа Астра" представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовые комплекты системного ПО и полное аппаратное обеспечение для корпоративных коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– НОТА ДЕНЬ. Решения включают в себя лицензии на DION, серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи. Как сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Т1 Дмитрий Харитонов, решение о выходе холдинга на рынок ПАКов было обусловлено как предельно обострившейся конкуренцией среди решений для корпоративных коммуникаций, так и запросом со стороны клиентов, чувствительных к вопросам сохранности данных. "Для целого ряда структур, как государственных, так и коммерческих, крайне важно, чтобы данные в коммуникациях оставались четко внутри организации, не уходили никуда за пределы", - пояснил Харитонов. Компания представила два вида ПАКов - DION.On-prem и DION.Rooms, которые функционируют на базе российских операционных систем, в частности, могут быть использованы с ОС Astra Linux. Как отметил Харитонов, решения комплексные и не требуют интеграции или совместимости с ИТ-ландшафтом организации. ПАК DION.On-prem построен на базе серверного оборудования компании "Аквариус", внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Установка ПАКа позволяет использовать платформу коммуникаций в закрытом контуре заказчика. В системе применены стандартизированные и полностью совместимые аппаратные платформы. DION.Rooms — это специализированное оборудование для организации переговорных комнат. В состав этого ПАКа входит ПО от DION, настольный ПК и планшеты Aquarius, а также периферийное оборудование. "ПАКи –– не новый формат для российского рынка, но набирающий популярность. Возможность вносить ПАКи в Реестр российского ПО появилась лишь в 2023 году, но уже сегодня туда включено 550 систем. Востребованность решений связана с облегчением и оперативностью поддержки — клиент обращается к единому поставщику, который отвечает за всю систему, включая программы и оборудование. Кроме того, готовое решение обходится заказчику дешевле, чем покупка технической аппаратуры по отдельности", — пояснил управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков. Директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании "Аквариус" Дарья Маркова добавила, что тренд на комплексные технологические решения отвечает актуальным запросам клиентов по импортозамещению, совместимости аппаратного обеспечения и ПО, сокращению срока внедрения готового решения в существующую инфраструктуру.
https://ria.ru/20250327/forum-2006493973.html
https://ria.ru/20241202/bulgakov-1985736185.html
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, технологии
Россия, Технологии
ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций

ИТ-холдинг Т1 представил два вида ПАКов для корпоративных коммуникаций

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы с ноутбуком
Мужчина во время работы с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами ГК "Аквариус" и "Группа Астра" представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовые комплекты системного ПО и полное аппаратное обеспечение для корпоративных коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– НОТА ДЕНЬ.
Решения включают в себя лицензии на DION, серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи.
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Как сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Т1 Дмитрий Харитонов, решение о выходе холдинга на рынок ПАКов было обусловлено как предельно обострившейся конкуренцией среди решений для корпоративных коммуникаций, так и запросом со стороны клиентов, чувствительных к вопросам сохранности данных.
"Для целого ряда структур, как государственных, так и коммерческих, крайне важно, чтобы данные в коммуникациях оставались четко внутри организации, не уходили никуда за пределы", - пояснил Харитонов.
Компания представила два вида ПАКов - DION.On-prem и DION.Rooms, которые функционируют на базе российских операционных систем, в частности, могут быть использованы с ОС Astra Linux. Как отметил Харитонов, решения комплексные и не требуют интеграции или совместимости с ИТ-ландшафтом организации.
ПАК DION.On-prem построен на базе серверного оборудования компании "Аквариус", внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Установка ПАКа позволяет использовать платформу коммуникаций в закрытом контуре заказчика. В системе применены стандартизированные и полностью совместимые аппаратные платформы. DION.Rooms — это специализированное оборудование для организации переговорных комнат. В состав этого ПАКа входит ПО от DION, настольный ПК и планшеты Aquarius, а также периферийное оборудование.
"ПАКи –– не новый формат для российского рынка, но набирающий популярность. Возможность вносить ПАКи в Реестр российского ПО появилась лишь в 2023 году, но уже сегодня туда включено 550 систем. Востребованность решений связана с облегчением и оперативностью поддержки — клиент обращается к единому поставщику, который отвечает за всю систему, включая программы и оборудование. Кроме того, готовое решение обходится заказчику дешевле, чем покупка технической аппаратуры по отдельности", — пояснил управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков.
Директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании "Аквариус" Дарья Маркова добавила, что тренд на комплексные технологические решения отвечает актуальным запросам клиентов по импортозамещению, совместимости аппаратного обеспечения и ПО, сокращению срока внедрения готового решения в существующую инфраструктуру.
Заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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