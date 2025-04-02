https://ria.ru/20250402/t1-2008981468.html

ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций

ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций - РИА Новости, 02.04.2025

ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи для корпоративных коммуникаций

ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами ГК "Аквариус" и "Группа Астра" представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовые... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:32:00+03:00

2025-04-02T20:32:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами ГК "Аквариус" и "Группа Астра" представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) — готовые комплекты системного ПО и полное аппаратное обеспечение для корпоративных коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости с ежегодной конференции вендора НОТА –– НОТА ДЕНЬ. Решения включают в себя лицензии на DION, серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи. Как сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Т1 Дмитрий Харитонов, решение о выходе холдинга на рынок ПАКов было обусловлено как предельно обострившейся конкуренцией среди решений для корпоративных коммуникаций, так и запросом со стороны клиентов, чувствительных к вопросам сохранности данных. "Для целого ряда структур, как государственных, так и коммерческих, крайне важно, чтобы данные в коммуникациях оставались четко внутри организации, не уходили никуда за пределы", - пояснил Харитонов. Компания представила два вида ПАКов - DION.On-prem и DION.Rooms, которые функционируют на базе российских операционных систем, в частности, могут быть использованы с ОС Astra Linux. Как отметил Харитонов, решения комплексные и не требуют интеграции или совместимости с ИТ-ландшафтом организации. ПАК DION.On-prem построен на базе серверного оборудования компании "Аквариус", внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Установка ПАКа позволяет использовать платформу коммуникаций в закрытом контуре заказчика. В системе применены стандартизированные и полностью совместимые аппаратные платформы. DION.Rooms — это специализированное оборудование для организации переговорных комнат. В состав этого ПАКа входит ПО от DION, настольный ПК и планшеты Aquarius, а также периферийное оборудование. "ПАКи –– не новый формат для российского рынка, но набирающий популярность. Возможность вносить ПАКи в Реестр российского ПО появилась лишь в 2023 году, но уже сегодня туда включено 550 систем. Востребованность решений связана с облегчением и оперативностью поддержки — клиент обращается к единому поставщику, который отвечает за всю систему, включая программы и оборудование. Кроме того, готовое решение обходится заказчику дешевле, чем покупка технической аппаратуры по отдельности", — пояснил управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков. Директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании "Аквариус" Дарья Маркова добавила, что тренд на комплексные технологические решения отвечает актуальным запросам клиентов по импортозамещению, совместимости аппаратного обеспечения и ПО, сокращению срока внедрения готового решения в существующую инфраструктуру.

https://ria.ru/20250327/forum-2006493973.html

https://ria.ru/20241202/bulgakov-1985736185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии