https://ria.ru/20250402/svo-2008927563.html

Глава Бурятии рассказал Путину о поддержке семей участников СВО

Глава Бурятии рассказал Путину о поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 02.04.2025

Глава Бурятии рассказал Путину о поддержке семей участников СВО

Власти Бурятии оказывают поддержку в том числе семьям участников спецоперации, пропавших без вести, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:16:00+03:00

2025-04-02T16:16:00+03:00

2025-04-02T16:16:00+03:00

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алексей цыденов

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Бурятии оказывают поддержку в том числе семьям участников спецоперации, пропавших без вести, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов. В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии. "Мы с прошлого года (начали - ред.) и в этом году продолжаем (помогать семьям тех – ред.), кто пропал без вести, мы полностью близким компенсируем затраты на ЖКХ", - сказал Цыденов. "Обязательно. Это проблемный вопрос", - отреагировал Путин. Глава Бурятии отметил, что власти республики понимают это, поэтому взяли на себя такую поддержку. "Конечно, мы для себя видим, первая задача – это сделать всё, чтобы помочь нашим ребятам быстрее победить, чтобы они могли уже с победой вернуться домой. У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята чувствовали себя спокойно, понимали, что дома всё в порядке, в первую очередь с детьми, с родителями. Там и бесплатное питание детей в школах всех возрастов, всех классов, в СПО (среднее профессиональное образование – ред.) в том числе, бесплатный уход за родителями, которые требуют социального сопровождения", - перечислил Цыденов. Он добавил, что фронту помогают поставками различного оборудования, тепловизоров, раций - всем, что необходимо. Цыденов уточнил, что в Бурятии создана территория опережающего развития "Патриотическая", где открыли новое производство наземных робототехнических комплексов, беспилотников. "Адаптивный спорт развиваем. Ребята, которые возвращаются, у нас уже и спортом занимаются, уже есть первые выигравшие на всероссийских соревнованиях. В общем, делаем всё, чтобы ребята понимали, что страна, республика с ними, и они могли решать свою главную задачу", - отметил глава Бурятии.

https://ria.ru/20250402/putin-2008904073.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005975419.html

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общество, россия, алексей цыденов, владимир путин