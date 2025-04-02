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ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Российские военные с помощью дронов "Герань" уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, оборудованный в общежитии одного из образовательных учреждений РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:08:00+03:00
2025-04-02T16:08:00+03:00
2025-04-02T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов "Герань" уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, оборудованный в общежитии одного из образовательных учреждений Славянска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Славянске в Донецкой Народной Республике был удар по общежитию одного из образовательных учреждений, которое давно использовалось как пункт временно размещения боевиков ВСУ. В результате четкого прилета только безвозвратные потери противника составили около 10 боевиков", - сказал Рогов.
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ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в Славянске