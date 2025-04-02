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ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/svo-2008926255.html
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Российские военные с помощью дронов "Герань" уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, оборудованный в общежитии одного из образовательных учреждений РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:08:00+03:00
2025-04-02T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов "Герань" уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, оборудованный в общежитии одного из образовательных учреждений Славянска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Славянске в Донецкой Народной Республике был удар по общежитию одного из образовательных учреждений, которое давно использовалось как пункт временно размещения боевиков ВСУ. В результате четкого прилета только безвозвратные потери противника составили около 10 боевиков", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008923278.html
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славянск, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России уничтожили пункт размещения боевиков ВСУ в Славянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов "Герань" уничтожили пункт временного размещения боевиков ВСУ, оборудованный в общежитии одного из образовательных учреждений Славянска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Славянске в Донецкой Народной Республике был удар по общежитию одного из образовательных учреждений, которое давно использовалось как пункт временно размещения боевиков ВСУ. В результате четкого прилета только безвозвратные потери противника составили около 10 боевиков", - сказал Рогов.
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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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