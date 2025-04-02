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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:31:00+03:00
2025-04-02T13:31:00+03:00
2025-04-02T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Бургунка, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"