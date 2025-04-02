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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 02.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Бургунка, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, безопасность