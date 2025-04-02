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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:28:00+03:00
2025-04-02T13:28:00+03:00
2025-04-02T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол, Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 95 военных в зоне действий "Севера"