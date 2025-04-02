https://ria.ru/20250402/svatovo-2008980769.html

После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа

После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа - РИА Новости, 02.04.2025

После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа

Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:22:00+03:00

2025-04-02T20:22:00+03:00

2025-04-02T20:22:00+03:00

луганская народная республика

луганскгаз

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938674_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_da2ac52b1da00a11a81b50f2e7501be8.jpg

ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что свыше 11 тысяч абонентов оставались без газа после удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в среду. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. "По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) специалисты "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" восстановили подачу природного газа всем абонентам, отключенным в результате атаки ВСУ на газораспределительную станцию "Сватово", - говорится в сообщении. На предприятии отметили, что несмотря на сохранившуюся опасность повторных ударов, работы проводились в оперативном формате.

https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины, россия