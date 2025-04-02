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После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа - РИА Новости, 02.04.2025
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа
Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:22:00+03:00
2025-04-02T20:22:00+03:00
2025-04-02T20:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что свыше 11 тысяч абонентов оставались без газа после удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в среду. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. "По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) специалисты "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" восстановили подачу природного газа всем абонентам, отключенным в результате атаки ВСУ на газораспределительную станцию "Сватово", - говорится в сообщении. На предприятии отметили, что несмотря на сохранившуюся опасность повторных ударов, работы проводились в оперативном формате.
https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html
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луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины, россия
Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины, Россия
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа
Специалисты "Луганскгаза" восстановили подачу газа после атаки БПЛА на "Сватово"