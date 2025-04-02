Рейтинг@Mail.ru
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/svatovo-2008980769.html
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа - РИА Новости, 02.04.2025
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа
Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:22:00+03:00
2025-04-02T20:22:00+03:00
луганская народная республика
луганскгаз
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938674_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_da2ac52b1da00a11a81b50f2e7501be8.jpg
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что свыше 11 тысяч абонентов оставались без газа после удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в среду. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. "По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) специалисты "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" восстановили подачу природного газа всем абонентам, отключенным в результате атаки ВСУ на газораспределительную станцию "Сватово", - говорится в сообщении. На предприятии отметили, что несмотря на сохранившуюся опасность повторных ударов, работы проводились в оперативном формате.
https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938674_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bf38c8a38c6040b5ed2760e457a5ae0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины, россия
Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины, Россия
После атаки дрона ВСУ на ГРС "Сватово" восстановили подачу газа

Специалисты "Луганскгаза" восстановили подачу газа после атаки БПЛА на "Сватово"

© Фото : Луганскгаз/ВКонтактеСотрудник Луганскгаза
Сотрудник Луганскгаза - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Луганскгаз/ВКонтакте
Сотрудник Луганскгаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" полностью восстановили газоснабжение после атаки беспилотника ВСУ по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что свыше 11 тысяч абонентов оставались без газа после удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в среду. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам
Вчера, 12:59
"По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) специалисты "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" восстановили подачу природного газа всем абонентам, отключенным в результате атаки ВСУ на газораспределительную станцию "Сватово", - говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что несмотря на сохранившуюся опасность повторных ударов, работы проводились в оперативном формате.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Луганская Народная РеспубликаЛуганскгазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала