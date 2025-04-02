https://ria.ru/20250402/svatovo-2008940643.html

Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов

Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов - РИА Новости, 02.04.2025

Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов

Свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа после сегодняшнего удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово", в нескольких селах подача газа уже... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:08:00+03:00

2025-04-02T17:08:00+03:00

2025-04-02T17:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 2 апр – РИА Новости. Свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа после сегодняшнего удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово", в нескольких селах подача газа уже восстановлена, сообщило государственное предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале. Удар ВСУ 2 апреля по газораспределительной станции "Сватово" пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание, заявили ранее в "Луганскгазе". "Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов… Для обследования объекта на место происшествия направлена бригада специалистов "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ". В 09.50 начаты работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населенных пунктов", - сообщило предприятие. Отмечается, что проблемы с подачей газа возникли в 13 населенных пунктах. По состоянию на 15.00 газоснабжение полностью восстановлено селах Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Свистуновка, Комсомольское, Петровское, поселке Сосновый. Восстановительные работы ведутся для абонентов в городе Сватово, селах Меловатка, Никаноровка, Новоникольское, поселке Нижняя Дуванка.

https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, сватово, луганскгаз, вооруженные силы украины, происшествия, россия