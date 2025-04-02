https://ria.ru/20250402/svatovo-2008940643.html
Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов
Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов - РИА Новости, 02.04.2025
Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов
Свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа после сегодняшнего удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово", в нескольких селах подача газа уже... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:08:00+03:00
2025-04-02T17:08:00+03:00
2025-04-02T17:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 апр – РИА Новости. Свыше 11 тысяч абонентов в ЛНР оставались без газа после сегодняшнего удара БПЛА по газораспределительной станции "Сватово", в нескольких селах подача газа уже восстановлена, сообщило государственное предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале. Удар ВСУ 2 апреля по газораспределительной станции "Сватово" пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание, заявили ранее в "Луганскгазе". "Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов… Для обследования объекта на место происшествия направлена бригада специалистов "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ". В 09.50 начаты работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населенных пунктов", - сообщило предприятие. Отмечается, что проблемы с подачей газа возникли в 13 населенных пунктах. По состоянию на 15.00 газоснабжение полностью восстановлено селах Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Свистуновка, Комсомольское, Петровское, поселке Сосновый. Восстановительные работы ведутся для абонентов в городе Сватово, селах Меловатка, Никаноровка, Новоникольское, поселке Нижняя Дуванка.
https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Удар ВСУ по ГСР "Сватово" оставил без газа более 11 тысяч абонентов
После удара дрона ВСУ по ГРС "Сватово" без газа остались 11 129 абонентов