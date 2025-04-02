https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008918159.html

Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года - РИА Новости, 02.04.2025

Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Правительство РФ утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T17:03:00+03:00

россия

екатеринбург

тюмень

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У нас утвержден план дорожного строительства, который рассчитан на ближайшие шесть лет", - сказал Мишустин на заседании правительства.Российский премьер отметил, что в новый план дорожного строительства, вошел еще один участок транспортного маршрута "Россия" протяженностью почти в 300 километров до Екатеринбурга, а затем – до Тюмени.Кроме того, как подчеркнул Мишустин, до 2030 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 85% автомобильных трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.

https://ria.ru/20250326/dorogi-2007557023.html

россия

екатеринбург

тюмень

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россия, екатеринбург, тюмень, михаил мишустин, экономика