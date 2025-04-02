ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ РФ Заботкин не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
Центральный банк России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«
"На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.
Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.