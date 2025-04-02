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ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки - РИА Новости, 02.04.2025
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12:31 02.04.2025 (обновлено: 12:50 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/stavka-2008858489.html
ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки - РИА Новости, 02.04.2025
ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:31:00+03:00
2025-04-02T12:50:00+03:00
экономика
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россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин."На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Зампред ЦБ РФ Заботкин не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«
"На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.
Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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