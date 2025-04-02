https://ria.ru/20250402/status-2008820280.html

Комитет ГД одобрил проект о статусе бойцов в Курской области

Комитет ГД одобрил проект о статусе бойцов в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Комитет ГД одобрил проект о статусе бойцов в Курской области

Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о распространении статуса ветеранов... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:42:00+03:00

2025-04-02T09:42:00+03:00

2025-04-02T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

госдума рф

курская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Им предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Соответствующие поправки предлагают распространить на военнослужащих, а также сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета. Суммарные расходы на реализацию законопроекта в случае его принятия в 2025 году составят около 4,5 миллиардов рублей, в 2026-м и 2027-м - 5,96 и 6,69 миллиарда рублей соответственно.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин сообщал, что Госдума планирует 3 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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госдума рф, курская область