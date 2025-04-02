https://ria.ru/20250402/ssha-2008992710.html

США и Израиль готовят сокрушительные удары по Ирану, пишет Daily Mail

США и Израиль готовят сокрушительные удары по Ирану, пишет Daily Mail - РИА Новости, 02.04.2025

США и Израиль готовят сокрушительные удары по Ирану, пишет Daily Mail

США и Израиль готовятся нанести по Ирану удар, призванный ликвидировать угрозу, якобы исходящую от иранской ядерной программы, сообщает газета Daily Mail со... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:46:00+03:00

2025-04-02T23:46:00+03:00

2025-04-02T23:46:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США и Израиль готовятся нанести по Ирану удар, призванный ликвидировать угрозу, якобы исходящую от иранской ядерной программы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в израильском правительстве. Как пишет издание, решение подготовиться к столь масштабной эскалации отчасти обусловлено февральским докладом МАГАТЭ о значительном увеличении запасов обогащенного урана в Иране. "Этого давно следовало избежать. Пришло время подвести черту", - заявил изданию высокопоставленный источник в Израиле. По словам другого высокопоставленного дипломатического источника, с точки зрения Израиля с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа наступил оптимальный момент для решения проблемы с Ираном. "Лучшего шанса не будет", - добавил источник. По данным издания, сроки предполагаемой атаки пока не определены, хотя в публикации фигурирует фраза "через несколько недель". Отмечается, что Трамп установил для Ирана крайний срок демонтажа ядерного потенциала, который, предположительно, истекает во второй половине мая. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

https://ria.ru/20250328/iran-2008056813.html

https://ria.ru/20250320/peregovory-2006321198.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, магатэ