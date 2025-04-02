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Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена
Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена - РИА Новости, 02.04.2025
Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена
США нанесли авиаудары по провинциям Сана и Саада в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам). РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:11:00+03:00
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. США нанесли авиаудары по провинциям Сана и Саада в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам)."США нанесли авиаудар по автомобилю гражданина в районе Кахаза (в Сане – ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал отмечает, что США произвели несколько авиаударов по лагерю Кахлан в провинции Саада.США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла", после того как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.Министерство здравоохранения правительства хуситов в среду сообщило о гибели более 60 человек и ранении почти 140 в результате ударов США по Йемену с 15 марта.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник заявила, что США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам "Ансар Алла".
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
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в мире, сша, саада (мухафаза), йемен, сана, ансар алла
В мире, США, Саада (мухафаза), Йемен, Сана, Ансар Алла
Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена
США нанесли авиаудары по провинциям Сана и Саада в Йемене