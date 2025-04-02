https://ria.ru/20250402/ssha-2008990439.html

Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена

Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена - РИА Новости, 02.04.2025

Авиация США нанесла удары по провинциям Йемена

США нанесли авиаудары по провинциям Сана и Саада в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам). РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:11:00+03:00

2025-04-02T23:11:00+03:00

2025-04-02T23:27:00+03:00

в мире

сша

саада (мухафаза)

йемен

сана

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006129971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25ffab2c4f60e1a19c2f9e7648a84919.jpg

КАИР, 2 апр - РИА Новости. США нанесли авиаудары по провинциям Сана и Саада в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам)."США нанесли авиаудар по автомобилю гражданина в районе Кахаза (в Сане – ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал отмечает, что США произвели несколько авиаударов по лагерю Кахлан в провинции Саада.США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла", после того как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.Министерство здравоохранения правительства хуситов в среду сообщило о гибели более 60 человек и ранении почти 140 в результате ударов США по Йемену с 15 марта.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник заявила, что США на данный момент нанесли уже "более 200 успешных ударов" по объектам "Ансар Алла".

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

https://ria.ru/20250326/yemen-2007365147.html

сша

саада (мухафаза)

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, саада (мухафаза), йемен, сана, ансар алла