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СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки - РИА Новости, 02.04.2025
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22:11 02.04.2025 (обновлено: 23:10 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:11:00+03:00
2025-04-02T23:10:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
аббас аракчи
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации. "Иран исчезнет к сентябрю", — сказал собеседник издания.О готовности заключить сделку с Ираном вместо ведения боевых действий Дональд Трамп заявил еще в феврале. Тогда же он отметил, что хотел бы подписать "верифицированное" ядерное соглашение, которое позволило бы Тегерану мирно развиваться и процветать. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что Исламская Республика отказывается вести переговоры по этому вопросу, пока США проводят в отношении страны политику максимального давления.В начале марта хозяин Белого дома направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.В минувший четверг Иран сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран. По информации Axios, американцы всерьез рассматривают предложение Исламской Республики.
https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html
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иран
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки

Daily Express: США хотят разгромить Иран к сентябрю при отказе от ядерной сделки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации.
"Иран исчезнет к сентябрю", — сказал собеседник издания.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал угрозы Трампа из-за ядерной программы
Вчера, 02:37
О готовности заключить сделку с Ираном вместо ведения боевых действий Дональд Трамп заявил еще в феврале. Тогда же он отметил, что хотел бы подписать "верифицированное" ядерное соглашение, которое позволило бы Тегерану мирно развиваться и процветать.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что Исламская Республика отказывается вести переговоры по этому вопросу, пока США проводят в отношении страны политику максимального давления.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Командующий КСИР Ирана назвал повторение Трампом угроз пагубной привычкой
31 марта, 15:12
В начале марта хозяин Белого дома направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Исламская Республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

В минувший четверг Иран сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран.
По информации Axios, американцы всерьез рассматривают предложение Исламской Республики.
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане
30 марта, 23:35
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианАббас Аракчи
 
 
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