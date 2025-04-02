СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
Daily Express: США хотят разгромить Иран к сентябрю при отказе от ядерной сделки
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации.
"Иран исчезнет к сентябрю", — сказал собеседник издания.
О готовности заключить сделку с Ираном вместо ведения боевых действий Дональд Трамп заявил еще в феврале. Тогда же он отметил, что хотел бы подписать "верифицированное" ядерное соглашение, которое позволило бы Тегерану мирно развиваться и процветать.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что Исламская Республика отказывается вести переговоры по этому вопросу, пока США проводят в отношении страны политику максимального давления.
В начале марта хозяин Белого дома направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Исламская Республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В минувший четверг Иран сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран.
По информации Axios, американцы всерьез рассматривают предложение Исламской Республики.