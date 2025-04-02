https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки

СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки

США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:11:00+03:00

2025-04-02T22:11:00+03:00

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в мире

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тегеран (город)

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масуд пезешкиан

аббас аракчи

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени, если Тегеран не согласится на ядерную сделку, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации. "Иран исчезнет к сентябрю", — сказал собеседник издания.О готовности заключить сделку с Ираном вместо ведения боевых действий Дональд Трамп заявил еще в феврале. Тогда же он отметил, что хотел бы подписать "верифицированное" ядерное соглашение, которое позволило бы Тегерану мирно развиваться и процветать. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что Исламская Республика отказывается вести переговоры по этому вопросу, пока США проводят в отношении страны политику максимального давления.В начале марта хозяин Белого дома направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.В минувший четверг Иран сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран. По информации Axios, американцы всерьез рассматривают предложение Исламской Республики.

https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html

https://ria.ru/20250331/iran-2008418145.html

https://ria.ru/20250330/iran-2008290868.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, аббас аракчи