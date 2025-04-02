https://ria.ru/20250402/ssha-2008973961.html

Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня

Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня - РИА Новости, 02.04.2025

Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:37:00+03:00

2025-04-02T19:37:00+03:00

2025-04-02T19:38:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

кит келлог

россельхозбанк

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению. "Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению. Ни одной из сторон не будет дано все, чего они хотят", - сказал он.По словам Келлога, президент США Дональд Трамп якобы "расстроен" из-за действий обеих сторон, однако США намерены добиваться полноценного прекращения огня. "Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы его достигнете, будет очень трудно снова начать войну. Вот во что я верю. И нам нужно получить список условий, то, что я бы назвал списком условий. Это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы как бы сводите их вместе", - добавил он. Американский чиновник также подчеркнул, что Трамп остается очень сфокусирован на прогрессе в урегулировании конфликта. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

https://ria.ru/20250331/kallas-2008508990.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005825667.html

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006354130.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, россельхозбанк, оон, в мире