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Конгрессвумен подготовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп - РИА Новости, 02.04.2025
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17:26 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008944788.html
Конгрессвумен подготовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп
Конгрессвумен подготовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп - РИА Новости, 02.04.2025
Конгрессвумен подготовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп
Конгрессвумен-демократ из Калифорнии Сидни Камлагер-Дав готовит законопроект "о защите американской дипломатии", который в случае принятия запретит... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:26:00+03:00
2025-04-02T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ из Калифорнии Сидни Камлагер-Дав готовит законопроект "о защите американской дипломатии", который в случае принятия запретит исполнительной власти проводить реорганизацию государственного департамента без одобрения конгресса, передает телеканал ABC. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что госдепартамент уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию Агентства США по международному развитию (USAID) к 1 июля. Он добавил, что оставшиеся функции агентства будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации. Реорганизация USAID проходила под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). Созданный по решению президента Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Законопроект, подготовленный группой из более чем 20 демократов во главе с Камлагер-Дав, потребует, чтобы "любая крупная реорганизация госдепа проводилась на основании решения конгресса и чтобы госсекретарь представлял конгрессу подробный план реорганизации и оценку любых последствий для дипломатии США", отмечает телеканал. "У нас есть три кита: оборона, развитие и дипломатия. Все эти вещи очень важны для предотвращения войны. И если мы собираемся избавиться от этих инструментов из-за какой-то непонятной штуки под названием DOGE, которая использует деньги налогоплательщиков, но при этом вредит им, то, мне кажется, что мы обязаны взять на себя ответственность и помешать этому", - заявила Камлагер-Дав в интервью ABC. При этом конгрессвумен не рассчитывает на успех своей законодательной инициативы, так как конгресс находится под контролем республиканцев, однако считает, что обсуждение законопроекта "встряхнет мозги и развеет гипноз".
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в мире, сша, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Конгрессвумен подготовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп

Демократ Камлагер-Дав готовит проект, чтобы помешать DOGE реорганизовать госдеп

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ из Калифорнии Сидни Камлагер-Дав готовит законопроект "о защите американской дипломатии", который в случае принятия запретит исполнительной власти проводить реорганизацию государственного департамента без одобрения конгресса, передает телеканал ABC.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что госдепартамент уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию Агентства США по международному развитию (USAID) к 1 июля. Он добавил, что оставшиеся функции агентства будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации. Реорганизация USAID проходила под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). Созданный по решению президента Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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Законопроект, подготовленный группой из более чем 20 демократов во главе с Камлагер-Дав, потребует, чтобы "любая крупная реорганизация госдепа проводилась на основании решения конгресса и чтобы госсекретарь представлял конгрессу подробный план реорганизации и оценку любых последствий для дипломатии США", отмечает телеканал.
"У нас есть три кита: оборона, развитие и дипломатия. Все эти вещи очень важны для предотвращения войны. И если мы собираемся избавиться от этих инструментов из-за какой-то непонятной штуки под названием DOGE, которая использует деньги налогоплательщиков, но при этом вредит им, то, мне кажется, что мы обязаны взять на себя ответственность и помешать этому", - заявила Камлагер-Дав в интервью ABC.
При этом конгрессвумен не рассчитывает на успех своей законодательной инициативы, так как конгресс находится под контролем республиканцев, однако считает, что обсуждение законопроекта "встряхнет мозги и развеет гипноз".
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