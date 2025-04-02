https://ria.ru/20250402/ssha-2008943182.html

Опрос показал отношение американцев к помощи США для Украины

Опрос показал отношение американцев к помощи США для Украины - РИА Новости, 02.04.2025

Опрос показал отношение американцев к помощи США для Украины

Почти 40% американцев считают, что США оказывают слишком много помощи Киеву, следует из данных опроса, проведенного юридическим факультетом университета... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:20:00+03:00

2025-04-02T17:20:00+03:00

2025-04-02T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Почти 40% американцев считают, что США оказывают слишком много помощи Киеву, следует из данных опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин. "Среди всех взрослых, 37% говорят, что США дают слишком много поддержки Украине в конфликте с Россией, 33% считают, что США оказывают слишком мало помощи, 29% оценивают уровень помощи как нормальный", - говорится в опросе, опубликованным факультетом в среду. Согласно опросу, 59% республиканцев считают, что Штаты предоставляют Киеву слишком много помощи, в то время, как только 14% демократов считают также. Опрос проводился с 17 по 27 марта. В нем участвовали 1021 совершеннолетний американец. Статистическая погрешность опроса составляет +/-3.5 процентных пункта.

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

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в мире, сша, киев, висконсин