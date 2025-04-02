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СМИ узнали детали нового соглашения Украины и США по ископаемым - РИА Новости, 02.04.2025
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16:38 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008933173.html
СМИ узнали детали нового соглашения Украины и США по ископаемым
СМИ узнали детали нового соглашения Украины и США по ископаемым - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ узнали детали нового соглашения Украины и США по ископаемым
Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:38:00+03:00
2025-04-02T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе, сообщает газета Point со ссылкой на документ. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. "В документе... датированном 23 марта и разделенном на 18 глав... подробно описываются... условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот проект сделки больше напоминает "договор купли-продажи", нежели межправительственное соглашение. Он, добавляет Point, представляется намного более кабальным и недоработанным, чем его описывают осведомленные украинские депутаты. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html
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в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, верховная рада украины, оон
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, ООН
СМИ узнали детали нового соглашения Украины и США по ископаемым

Point: сделка Украины и США предполагает добычу ресурсов в Крыму и Донбассе

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Флаги Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе, сообщает газета Point со ссылкой на документ.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ
21 февраля, 19:56
"В документе... датированном 23 марта и разделенном на 18 глав... подробно описываются... условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот проект сделки больше напоминает "договор купли-продажи", нежели межправительственное соглашение. Он, добавляет Point, представляется намного более кабальным и недоработанным, чем его описывают осведомленные украинские депутаты.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
WSJ: Киев рискует разозлить Трампа, если не подпишет сделку по минералам
Вчера, 13:47
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США
Вчера, 11:04
 
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