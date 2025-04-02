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В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве - РИА Новости, 02.04.2025
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11:50 02.04.2025 (обновлено: 12:55 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html
В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве
В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве - РИА Новости, 02.04.2025
В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве
погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times. "Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:50:00+03:00
2025-04-02T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Четверо американских военных, участвовавших в учениях в Литве, погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times. "Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 — Прим. Ред.). Но солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в итоге военные оказались в ловушке внутри их броневика. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США. Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
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в мире, литва, сша
В мире, Литва, США
В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве

NYT: военные США в Литве погибли при попытке эвакуировать другую машину

© AP Photo / U.S. Army/Christopher SaundersМесто затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде
Место затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / U.S. Army/Christopher Saunders
Место затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Четверо американских военных, участвовавших в учениях в Литве, погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times.

"Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 — Прим. Ред.). Но солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в итоге военные оказались в ловушке внутри их броневика.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.

Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
27 марта, 14:22
 
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