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В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве

В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве - РИА Новости, 02.04.2025

В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве

погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times. "Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Четверо американских военных, участвовавших в учениях в Литве, погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times. "Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 — Прим. Ред.). Но солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в итоге военные оказались в ловушке внутри их броневика. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США. Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

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