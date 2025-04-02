В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве
NYT: военные США в Литве погибли при попытке эвакуировать другую машину
© AP Photo / U.S. Army/Christopher SaundersМесто затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде
© AP Photo / U.S. Army/Christopher Saunders
Место затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Четверо американских военных, участвовавших в учениях в Литве, погибли, когда пытались эвакуировать боевую машину из болота, пишет New York Times.
"Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 — Прим. Ред.). Но солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в итоге военные оказались в ловушке внутри их броневика.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
"Их отправили вытаскивать другую армейскую машину (сами они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 — Прим. Ред.). Но солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в итоге военные оказались в ловушке внутри их броневика.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих в ходе учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.