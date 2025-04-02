https://ria.ru/20250402/ssha-2008811057.html

США могут выслать мигрантов в Африку и Восточную Европу, пишет WSJ

США могут выслать мигрантов в Африку и Восточную Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 02.04.2025

США могут выслать мигрантов в Африку и Восточную Европу, пишет WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:05:00+03:00

2025-04-02T09:05:00+03:00

2025-04-02T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "Чиновники... ищут больше мест назначений, куда они могут отправить иммигрантов, которых США хотят депортировать, а страны происхождения которых медленно их принимают или отказываются это делать", - пишет издание. Отмечается, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды. По информации источников, американские власти также хотят подписать соглашения с рядом стран Латинской Америки, согласно которым эти государства будут считаться безопасными местами для того, чтобы просить в них убежища. Собеседники издания уточняют, что подобные сделки обсуждаются с Гондурасом и Коста-Рикой. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250401/usa-2008662810.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005273445.html

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в мире, сша, косово, африка, дональд трамп