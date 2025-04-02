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США предупредили Европу о последствиях отказа от их оружия, сообщили СМИ

США предупредили Европу о последствиях отказа от их оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

США предупредили Европу о последствиях отказа от их оружия, сообщили СМИ

Вашингтон предупредил европейские страны о последствиях отказа от покупки оружия американского производства, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:49:00+03:00

2025-04-02T08:49:00+03:00

2025-04-02T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вашингтон предупредил европейские страны о последствиях отказа от покупки оружия американского производства, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Чиновники США сообщили европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали покупать оружие американского производства, на фоне недавних шагов ЕС по ограничению участия производителей из США в тендерах на закупку оружия", — говорится в публикации.Как передает агентство, сообщения, переданные Вашингтоном в последние недели, прозвучали на фоне того, что ЕС предпринимает шаги по стимулированию европейской военной промышленности, одновременно потенциально ограничивая закупки определенных типов американского вооружения.По данным двух источников, госсекретарь США Марко Рубио на встрече в конце марта донес до глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, что Штаты хотят продолжать участвовать в оборонных закупках стран ЕС. По их словам, он предупредил чиновников, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно.Как отметил дипломат одного из государств Северной Европы, который не был участником встречи, его стране американские чиновники также недавно сообщили, что любое исключение из закупок оружия ЕС будет считаться неуместным.Высокопоставленный представитель Госдепа уточнил, что Рубио планирует обсудить этот вопрос во время визита в Брюссель на этой неделе, где он примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО. "Это вопрос, который министр поднимал и будет продолжать поднимать", — заявил чиновник. Он добавил, что президент США Дональд Трамп приветствует усилия европейских союзников по "укреплению их оборонных возможностей и принятию ответственности за собственную безопасность", но предостерег от создания новых барьеров, исключающих американские компании из европейских оборонных проектов.В феврале глава Белого дома ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. По данным СМИ, в Евросоюзе ожидают единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.Газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС написала, что у Брюсселя нет красных линий для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары. Помимо симметричных мер, Еврокомиссия может закрыть рынок Евросоюза для определенных американских товаров и услуг. Также компаниям из Штатов могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

https://ria.ru/20250203/es-1996990645.html

https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html

https://ria.ru/20250322/evropa-2006621738.html

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в мире, сша, брюссель, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, нато, государственный департамент сша