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Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди - РИА Новости, 02.04.2025
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04:02 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008792844.html
Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди
Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди - РИА Новости, 02.04.2025
Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди
Американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", призвал на слушаниях в конгрессе начать новое расследование об... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:02:00+03:00
2025-04-02T04:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", призвал на слушаниях в конгрессе начать новое расследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе роли ЦРУ в этом деле. "Я прошу вас добросовестно, вне всяких политических соображений, провести повторное расследование этого убийства президента Кеннеди с места преступления до зала суда... Самое главное - ЦРУ, чьи грязные следы повсюду в этом деле", - сказал Стоун во время слушаний в комитете по надзору палаты представителей. Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди. В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
https://ria.ru/20250321/kennedi-2006268623.html
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в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), оливер стоун, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Даллас, Техас, Джон Кеннеди (политик), Оливер Стоун, Мартин Лютер Кинг, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди

Режиссер Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Джона Кеннеди

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", призвал на слушаниях в конгрессе начать новое расследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе роли ЦРУ в этом деле.
"Я прошу вас добросовестно, вне всяких политических соображений, провести повторное расследование этого убийства президента Кеннеди с места преступления до зала суда... Самое главное - ЦРУ, чьи грязные следы повсюду в этом деле", - сказал Стоун во время слушаний в комитете по надзору палаты представителей.
Кортеж Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди
21 марта, 08:00
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
Газеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
19 марта, 06:22
 
В миреСШАДалласТехасДжон Кеннеди (политик)Оливер СтоунМартин Лютер КингЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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