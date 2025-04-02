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Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди

Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди - РИА Новости, 02.04.2025

Оливер Стоун призвал начать новое расследование убийства Кеннеди

Американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", призвал на слушаниях в конгрессе начать новое расследование об... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:02:00+03:00

2025-04-02T04:02:00+03:00

2025-04-02T04:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", призвал на слушаниях в конгрессе начать новое расследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе роли ЦРУ в этом деле. "Я прошу вас добросовестно, вне всяких политических соображений, провести повторное расследование этого убийства президента Кеннеди с места преступления до зала суда... Самое главное - ЦРУ, чьи грязные следы повсюду в этом деле", - сказал Стоун во время слушаний в комитете по надзору палаты представителей. Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди. В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.

https://ria.ru/20250321/kennedi-2006268623.html

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), оливер стоун, мартин лютер кинг, центральное разведывательное управление (цру)