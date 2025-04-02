Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США
Демократ Кори Букер уже более 24 часов выступает в сенате с речью против Трампа
© Getty Images / Win McNameeСенатор Кори Букер после выступления в сенате США. 1 апреля 2025
© Getty Images / Win McNamee
Сенатор Кори Букер после выступления в сенате США. 1 апреля 2025
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.
О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.
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В итоге Букер протестовал в сенате 25 часов и четыре минуты без единого перерыва.
Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006-2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.
Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.