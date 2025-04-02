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Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США - РИА Новости, 02.04.2025
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02:30 02.04.2025 (обновлено: 10:25 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008789111.html
Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США
Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США - РИА Новости, 02.04.2025
Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США
Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:30:00+03:00
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кори букер
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.В итоге Букер протестовал в сенате 25 часов и четыре минуты без единого перерыва.Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006-2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004183537.html
https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html
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вашингтон (штат)
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сша, кори букер, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, чак шумер, нью-джерси
США, Кори Букер, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Чак Шумер, Нью-Джерси
Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

Демократ Кори Букер уже более 24 часов выступает в сенате с речью против Трампа

© Getty Images / Win McNameeСенатор Кори Букер после выступления в сенате США. 1 апреля 2025
Сенатор Кори Букер после выступления в сенате США. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Сенатор Кори Букер после выступления в сенате США. 1 апреля 2025
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.
О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.
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В итоге Букер протестовал в сенате 25 часов и четыре минуты без единого перерыва.
Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006-2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.
Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.
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