https://ria.ru/20250402/ssha-2008789111.html

Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США - РИА Новости, 02.04.2025

Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:30:00+03:00

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2025-04-02T10:25:00+03:00

сша

кори букер

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вашингтон (штат)

дональд трамп

чак шумер

нью-джерси

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер в среду побил рекорд самой длинной речи в истории сената США, когда более 24 часов 18 минут выступал в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.О том, что Букер побил рекорд, во время его выступления сообщил лидер меньшинства в сенате, демократ Чак Шумер. Сенатор после преодоления отметки продолжает выступать, критикуя действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов. Предыдущий рекорд от 1957 года был у бывшего сенатора-демократа Строма Термонда.В итоге Букер протестовал в сенате 25 часов и четыре минуты без единого перерыва.Букеру 55 лет, он уроженец Вашингтона, кресло сенатора от штата Нью-Джерси занимает с 2013 года, занимал должность мэра города Ньюарка в 2006-2013 годах. Он второй в истории американского сената афроамериканец после Барака Обамы.Его протестное выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004183537.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html

сша

вашингтон (штат)

нью-джерси

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, кори букер, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, чак шумер, нью-джерси