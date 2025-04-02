https://ria.ru/20250402/ssha-2008787256.html

Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии

Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии - РИА Новости, 02.04.2025

Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии

Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:03:00+03:00

2025-04-02T02:03:00+03:00

2025-04-02T10:25:00+03:00

в мире

сша

кори букер

дональд трамп

капитолий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829966_0:14:2100:1195_1920x0_80_0_0_f3e034f2fdf970d6ca4165ca28ad7014.jpg

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа. Букер критиковал действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов, говорил о том, что без достаточного финансирования наука в США обречена. Как отмечают американские СМИ, чтобы выступление не считалось завершенным, в течение 13 часов бывший игрок американского футбола Букер должен был стоять и не отлучаться даже в уборную. "Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых", - эмоционально говорил сенатор. Тем не менее выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004183537.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, кори букер, дональд трамп, капитолий