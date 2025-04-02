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Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии - РИА Новости, 02.04.2025
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02:03 02.04.2025 (обновлено: 10:25 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008787256.html
Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии
Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии - РИА Новости, 02.04.2025
Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии
Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом,... РИА Новости, 02.04.2025
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2025-04-02T10:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа. Букер критиковал действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов, говорил о том, что без достаточного финансирования наука в США обречена. Как отмечают американские СМИ, чтобы выступление не считалось завершенным, в течение 13 часов бывший игрок американского футбола Букер должен был стоять и не отлучаться даже в уборную. "Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых", - эмоционально говорил сенатор. Тем не менее выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004183537.html
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в мире, сша, кори букер, дональд трамп, капитолий
В мире, США, Кори Букер, Дональд Трамп, Капитолий
Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии

Сенатор-демократ выступал 13 часов без перерыва, протестуя из-за политики Трампа

© AP Photo / Senate TelevisionСенатор Кори Букер во время выступления в сенате США
Сенатор Кори Букер во время выступления в сенате США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Senate Television
Сенатор Кори Букер во время выступления в сенате США
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.
Букер критиковал действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов, говорил о том, что без достаточного финансирования наука в США обречена. Как отмечают американские СМИ, чтобы выступление не считалось завершенным, в течение 13 часов бывший игрок американского футбола Букер должен был стоять и не отлучаться даже в уборную.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Сорок лет спустя: Трамп как новый Горбачев
11 марта, 08:00
"Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых", - эмоционально говорил сенатор.
Тем не менее выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы
5 марта, 05:35
 
В миреСШАКори БукерДональд ТрампКапитолий
 
 
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