Американский сенатор 13 часов выступал в Капитолии
Сенатор-демократ выступал 13 часов без перерыва, протестуя из-за политики Трампа
© AP Photo / Senate TelevisionСенатор Кори Букер во время выступления в сенате США
© AP Photo / Senate Television
Сенатор Кори Букер во время выступления в сенате США
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, следует из трансляции заседания законодательного органа.
Букер критиковал действия республиканцев в рамках программы по сокращению расходов, говорил о том, что без достаточного финансирования наука в США обречена. Как отмечают американские СМИ, чтобы выступление не считалось завершенным, в течение 13 часов бывший игрок американского футбола Букер должен был стоять и не отлучаться даже в уборную.
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"Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых", - эмоционально говорил сенатор.
Тем не менее выступление не помешает республиканцам продвигать свою повестку в связи с тем, что у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса.