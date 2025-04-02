https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html
Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин
Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:38:00+03:00
2025-04-02T00:38:00+03:00
2025-04-02T00:38:00+03:00
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вашингтон (штат)
канада
дональд трамп
джером пауэлл
fitch ratings
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров Вашингтона. О масштабе предстоящего события и о том, как этот шаг повлияет не только на американскую, но и всю мировую экономику, - в материале РИА Новости. "День освобождения" или торговая война Трампа против всего мира Трамп и его окружение заверяют американцев, что 2 апреля станет "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Подписание президентского указа о введении масштабных импортных пошлин, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Это небольшая лужайка позади Западного крыла с прямым выходом из Овального кабинета. Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%. По данным источников газеты Washington Post, не исключено, что новые меры коснутся только тех 15 стран, которые имеют наибольший торговый профицит с США или применят дискриминационные механизмы в торговле. Трамп указывал, что под действие пошлин попадут Евросоюз, Южная Корея, Бразилия и Индия, не ограничивая при этом перечень стран, которые столкнутся с новыми мерами, указанным списком. Сами американские власти видят в грядущих надбавках возможности для экономики и бюджета. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Fox News признавался, что США рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов. Таким образом, меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета, который в настоящее время оценивается минфином почти в 1,15 триллиона долларов. Одновременно с этим Вашингтон ждет приток иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле. Также 2 апреля пойдет к концу временная пауза, установленная Трампом на импортные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а еще должны начать действовать вторичные пошлины против Венесуэлы, которые приведут к введению аналогичных заградительных барьеров против всех партнеров США, которые покупают у Каракаса энергоресурсы. Рецессия в США и замедление глобального роста Торговая политика американской администрации в последние недели все чаще вызывает вопрос о риске спада в экономике. Проведенное исследование телеканала CBS News совместно с компанией YouGov показало, что в США выросла доля американцев, ожидающих наступления рецессии, а доля тех, кто уверен в будущем экономическом росте страны, напротив, сократилась. В марте международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% из-за начатой американским президентом "глобальной торговой войны". Ее последствия, как ожидается, негативно скажутся и на всей мировой экономике. Агентство ждет замедления роста глобального ВВП до 2,3% в 2025 году и до 2,2% в 2026-м. Одновременно с замедлением роста экономики в США повысится инфляционное давление, поскольку пошлины прямо сказываются на стоимости товаров для конечных потребителей. Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что в организации пока не прогнозирует рецессии в экономике США, но в апреле представят актуальный прогноз по росту ВВП в учетом всех изменений в политике Вашингтона. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, на последней пресс-конференции заявил, что вероятность рецессии в Штатах сохраняется, а на рынках сейчас присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов. Ожидается, что вслед за введением пошлин со стороны США их торговые партнеры также введут ответные меры, как это уже сделали Канада и Мексика. Среди первоочередных кандидатов СМИ указывают Евросоюз, власти которого готовятся дать ответ на действия Трампа позднее в апреле. Подобный обмен торговыми "ударами", в свою очередь, угрожает привести к еще большему замедлению темпов роста глобальной торговли и усилию фрагментации, которые наблюдаются в последние годы в мире.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008534859.html
https://ria.ru/20250401/poshliny-2008584860.html
https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html
https://ria.ru/20250401/izrail-2008774614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), канада, дональд трамп, джером пауэлл, fitch ratings, мвф, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Вашингтон (штат), Канада, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Fitch Ratings, МВФ, Федеральная резервная система США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров Вашингтона. О масштабе предстоящего события и о том, как этот шаг повлияет не только на американскую, но и всю мировую экономику, - в материале РИА Новости.
"День освобождения" или торговая война Трампа против всего мира
Трамп и его окружение заверяют американцев, что 2 апреля станет "днем освобождения" для США
, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Подписание президентского указа о введении масштабных импортных пошлин, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Это небольшая лужайка позади Западного крыла с прямым выходом из Овального кабинета.
Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%. По данным источников газеты Washington Post, не исключено, что новые меры коснутся только тех 15 стран, которые имеют наибольший торговый профицит с США или применят дискриминационные механизмы в торговле.
Трамп указывал, что под действие пошлин попадут Евросоюз, Южная Корея
, Бразилия
и Индия
, не ограничивая при этом перечень стран, которые столкнутся с новыми мерами, указанным списком.
Сами американские власти видят в грядущих надбавках возможности для экономики и бюджета. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Fox News признавался, что США рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов.
Таким образом, меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета, который в настоящее время оценивается минфином почти в 1,15 триллиона долларов.
Одновременно с этим Вашингтон
ждет приток иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.
Также 2 апреля пойдет к концу временная пауза, установленная Трампом на импортные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады
и Мексики
, а еще должны начать действовать вторичные пошлины против Венесуэлы
, которые приведут к введению аналогичных заградительных барьеров против всех партнеров США, которые покупают у Каракаса
энергоресурсы.
Рецессия в США и замедление глобального роста
Торговая политика американской администрации в последние недели все чаще вызывает вопрос о риске спада в экономике. Проведенное исследование телеканала CBS News совместно с компанией YouGov показало, что в США выросла доля американцев, ожидающих наступления рецессии, а доля тех, кто уверен в будущем экономическом росте страны, напротив, сократилась.
В марте международное рейтинговое агентство Fitch
снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% из-за начатой американским президентом "глобальной торговой войны". Ее последствия, как ожидается, негативно скажутся и на всей мировой экономике. Агентство ждет замедления роста глобального ВВП до 2,3% в 2025 году и до 2,2% в 2026-м.
Одновременно с замедлением роста экономики в США повысится инфляционное давление, поскольку пошлины прямо сказываются на стоимости товаров для конечных потребителей.
Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ
) Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что в организации пока не прогнозирует рецессии в экономике США, но в апреле представят актуальный прогноз по росту ВВП в учетом всех изменений в политике Вашингтона.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС
) США Джером Пауэлл
, в свою очередь, на последней пресс-конференции заявил, что вероятность рецессии в Штатах сохраняется, а на рынках сейчас присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности.
Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
Ожидается, что вслед за введением пошлин со стороны США их торговые партнеры также введут ответные меры, как это уже сделали Канада и Мексика. Среди первоочередных кандидатов СМИ указывают Евросоюз, власти которого готовятся дать ответ на действия Трампа позднее в апреле. Подобный обмен торговыми "ударами", в свою очередь, угрожает привести к еще большему замедлению темпов роста глобальной торговли и усилию фрагментации, которые наблюдаются в последние годы в мире.