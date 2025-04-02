США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке
Пентагон: США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности CENTCOM
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
По его словам, по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец "Карл Винсон". Кроме того, авианосец "Нимиц" уже начал развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США.
"Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность", - говорится в распространенном заявлении Парнелла.
В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
11 марта, 13:15