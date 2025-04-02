https://ria.ru/20250402/ssha-2008782515.html

США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.04.2025

США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:34:00+03:00

2025-04-02T00:34:00+03:00

2025-04-02T00:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. По его словам, по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец "Карл Винсон". Кроме того, авианосец "Нимиц" уже начал развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США. "Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность", - говорится в распространенном заявлении Парнелла. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".

https://ria.ru/20250401/tramp-2008774938.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004300787.html

сша

ближний восток

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, тихий океан, пит хегсет, министерство обороны сша