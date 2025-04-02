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США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.04.2025
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00:34 02.04.2025 (обновлено: 00:54 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008782515.html
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.04.2025
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке
США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:34:00+03:00
2025-04-02T00:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. По его словам, по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец "Карл Винсон". Кроме того, авианосец "Нимиц" уже начал развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США. "Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность", - говорится в распространенном заявлении Парнелла. В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".
https://ria.ru/20250401/tramp-2008774938.html
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в мире, сша, ближний восток, тихий океан, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Тихий океан, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

Пентагон: США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности CENTCOM

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США усиливают свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), включая Ближний Восток, чтобы предотвратить эскалацию и защитить свои интересы, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
По его словам, по распоряжению министра обороны авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" останется в регионе, а после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе туда же направится авианосец "Карл Винсон". Кроме того, авианосец "Нимиц" уже начал развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США.
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"Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность", - говорится в распространенном заявлении Парнелла.
В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки государств или негосударственных акторов дестабилизировать ситуацию. Министр обороны Пит Хегсет ранее заявил, что в случае угроз со стороны Ирана американским гражданам или интересам "США предпримут решительные действия для их защиты".
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