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Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:29:00+03:00
2025-04-02T00:29:00+03:00
2025-04-02T00:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Представители администрации (Трампа - ред.) обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки (по ресурсам - ред.), чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева", - говорится в сообщении. Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
Reuters: в США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной