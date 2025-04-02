https://ria.ru/20250402/ssha-2008782333.html

Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ

Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:29:00+03:00

2025-04-02T00:29:00+03:00

2025-04-02T00:33:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_0:252:4838:2973_1920x0_80_0_0_3b30eb632c95d1d1007f1c5e82f59cef.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Представители администрации (Трампа - ред.) обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки (по ресурсам - ред.), чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева", - говорится в сообщении. Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский