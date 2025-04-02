Рейтинг@Mail.ru
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 02.04.2025 (обновлено: 00:33 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ssha-2008782333.html
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:29:00+03:00
2025-04-02T00:33:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_0:252:4838:2973_1920x0_80_0_0_3b30eb632c95d1d1007f1c5e82f59cef.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Представители администрации (Трампа - ред.) обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки (по ресурсам - ред.), чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева", - говорится в сообщении. Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_268:0:4568:3225_1920x0_80_0_0_0669eeb8645f0c599429fff84c541140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Американские чиновники обсуждают поправки в сделку с Киевом, пишут СМИ

Reuters: в США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Представители администрации (Трампа - ред.) обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки (по ресурсам - ред.), чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
31 марта, 13:23
Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
 
В миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала