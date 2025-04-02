Команда Трампа использовала личную почту для рабочей переписки, пишут СМИ
WP: команда Трампа использовала личную почту Gmail для рабочей переписки
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности помимо мессенджера Signal использовала личные почты Gmail для рабочей переписки, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Согласно документам, изученным Washington Post, и интервью с тремя официальными лицами США, члены совета национальной безопасности президента Дональда Трампа, включая советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Уолтца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail", - говорится в сообщении газеты.
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Отмечается, что Gmail, в отличие от Signal, обладает менее защищенным методом шифрования сообщений, что является еще одним примером нарушения принципов обращения с чувствительной информацией.
"Согласно электронным письмам, изученным Washington Post, старший помощник Уолтца использовал коммерческий сервис электронной почты для переписки на тему высоких технологий с коллегами из других правительственных учреждений, касающихся важных военных позиций и мощных систем вооружения, связанных с одним из текущих конфликтов", - сообщает издание.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.