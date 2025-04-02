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США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир

США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир - РИА Новости, 02.04.2025

США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир

Главное оружие Дональда Трампа в переговорах с другими странами — это пошлины. Он готов их вводить и против друзей, и против врагов. Если сначала казалось, что... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

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Главное оружие Дональда Трампа в переговорах с другими странами — это пошлины. Он готов их вводить и против друзей, и против врагов. Если сначала казалось, что он больше запугивает, то теперь к его заявлениям о новых тарифах прислушиваются. Поэтому, когда прозвучало заявление Трампа о том, что он может ввести вторичные санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть, если он решит, что Россия виновата в срыве мирных соглашений с Украиной, это уже не казалось таким уж несусветным вздором для красного словца. Ранее Трамп уже пригрозил ввести пошлины для тех, кто покупают венесуэльскую нефть. А теперь обещает обложить пошлинами в 25-50% товары, которые идут в США из стран, покупающих нашу нефть. Так как 90% российской нефти покупают Индия и Китай, то, если подобные санкции будут приняты, они напрямую будут касаться этих двух стран.Однако эффект от подобных ограничений будет как от сотни разорвавшихся бомб по всей планете. Каждый прочувствует последствия, причем вне зависимости от того, чью сторону займут Дели и Пекин — сторону США или России. И в том, и в другом случае катастрофические последствия обеспечены. Какие же?Что будет, если Индия и Китай испугаются пошлин Соединенных Штатов, не захотят терять американский рынок сбыта для своего экспорта и поэтому с тяжелым сердцем, но откажутся от закупки российской нефти?Это закончится масштабным энергетическим кризисом, который ударит абсолютно по всем игрокам — будь то производитель нефти или ее покупатель. Потому что речь идет о том, что с мирового рынка физически уберут целых четыре-пять миллионов баррелей в сутки, или около пяти процентов мирового потребления. России придется просто сократить добычу и экспорт на эти огромные объемы. Удар по российскому бюджету будет значительным. Доля нефтегазовых доходов составляет до трети всех доходов, и именно экспорт нефти образует его основу. Сокращение расходов России будет неизбежным, и потребуется помощь ФНБ.Однако в яме на самом деле окажется каждый, в том числе сами США. Потому что нет того, кто сможет быстро заместить выгнанную с рынка российскую нефть, и цены взлетят до небес.Когда весной 2022 года России пришлось на время сократить добычу и экспорт на один миллион баррелей в сутки, цены взлетели до 120 долларов за баррель. Тогда началось перенаправление поставок нашей нефти на новые рынки, в частности на индийский, и было временное проседание экспорта. Если сейчас убрать с рынка четыре-пять миллионов баррелей черного золота, то цены легко подскочат и до 350 долларов за баррель.От этого сначала пострадают те, кто импортируют нефть. А это не только Китай, Индия и Евросоюз, но и сами Соединенные Штаты. Летом 2022-го американцы пережили шок, когда увидели выросшие на автозаправках цены вслед за мировыми котировками. Стоимость топлива взлетела до небес — на АЗС рядом с ценами американцы вешали плакаты с Байденом: "Я сделал это". Американцы очень чувствительны к ценам на бензин и дизель и вряд ли простят Трампу новые исторические ценовые пики на топливо. Другие страны, которые не могут жить без импорта, ждут такие же веселые нефтяные истории.Стоимость топлива отражается на всем: дорожают автомобильные перевозки, все товары и услуги, что выливается в инфляцию, замедление экономики, необходимость ужесточения монетарной политики и так далее.Но в случае с запредельными ценами под 350 долларов за баррель экономическая активность просто тормозится, потому что никто не готов платить такую цену. Товар или услуга в итоге получаются настолько дорогими, что покупатель просто отказывается, увидев ценник. Поэтому подобные цены приводят к одному: резкому падению спроса на нефть и обвалу ее стоимости до новых антирейтингов. В нефтяной истории уже был случай отрицательных цен на нефть в начале пандемии.А долгосрочные последствия будут примерно такими же. Восстановление промышленности будет идти медленно, как и восстановление спроса на нефть и потребление бензина и дизеля. Энергетический кризис накроет весь мир, а не только Россию, США и Индию с Китаем.Ближневосточные производители не смогут помочь избежать таких катастрофических последствий. Во-первых, нужно время, чтобы нарастить объемы. И без России увеличить добычу еще на четыре-пять миллионов баррелей в сутки тоже будет сложно, даже если на это будет время. Но энергетический кризис случится быстрее, чем члены ОПЕК смогут что-то сделать. Во-вторых, члены ОПЕК и Саудовская Аравия могут не захотеть что-то делать. В 2022 году, например, они не стали замещать ушедший с рынка один миллион баррелей российской нефти, и Россия осталась в дружеских отношениях с ОПЕК. Потому что завтра на месте России может оказаться любая другая страна, которая добывает нефть. Достаточно только создать прецедент убийства одного игрока.Возможен, конечно, и другой сценарий, если Китай и Индия не идут на поводу у Штатов, отстаивая свою самостоятельность, и продолжат покупать российскую нефть. Тогда Трампу придется ввести обещанные 25-50-процентные пошлины против китайских и индийский товаров, поставляемых в США.В этом случае китайские и индийские товары для американцев резко подорожают, экспорт резко сократится. А ведь в Китае производится огромное количество товаров, в том числе гордость Соединенных Штатов — продукция Apple. Американцы столкнутся не только с ростом цен, но и с дефицитом повседневных товаров, что будет шоком для среднего жителя США.Экономисты уже сейчас бьют тревогу, когда Трамп вводит пошлины на отдельные категории товаров из других стран. Потому что это перекраивает мировые потоки, логистику, торговлю. Ожидаются рост инфляции, замедление мировой торговли и экономики. Золото раз за разом ставит все новые исторические рекорды. А это защитный актив, куда инвесторы уходят, чтобы переждать кризис.Что будет, если теперь все товары из Китая и Индии окажутся под санкциями? Торговый и экономический коллапс во всем мире. И это неминуемо отразится и на нефтяном рынке, так как спрос упадет и цены вслед за ним тоже. Хотя энергетический кризис в этом случае будет более тихий и гладкий по сравнению с первым сценарием.Получается, что благополучие самих американцев зависит от того, что Россия продолжает продавать свою нефть Индии и Китаю. Им крайне невыгодно, чтобы их президент пошел на столь опасный шаг и убрал физически с рынка российскую нефть. Тем более что в арсенале Трампа есть куча других, уже опробованных санкций, которые могут усложнить жизнь экспортерам нефти из России — хотя бы временно. Это санкционный удар и по танкерам "теневого флота", и по российским банкам, через которые проходит оплата экспортных поставок и так далее. Россия уже неплохо научилась обходить каждые новые подобные санкции, но все же это происходит не моментально, поэтому временный негативный эффект есть.

https://ria.ru/20250331/mid-2008349745.html

https://ria.ru/20250328/neft-2007851352.html

https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, цены на нефть, россия, сша, в мире