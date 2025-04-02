https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008967401.html

Спецоперация, 2 апреля: ВСУ потеряли около 1,2 тысячи военных за сутки

Спецоперация, 2 апреля: ВСУ потеряли около 1,2 тысячи военных за сутки - РИА Новости, 02.04.2025

Спецоперация, 2 апреля: ВСУ потеряли около 1,2 тысячи военных за сутки

ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, средства ПВО ночью уничтожили 93 беспилотника над тремя регионами РФ, украинские РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:39:00+03:00

2025-04-02T18:39:00+03:00

2025-04-02T18:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, средства ПВО ночью уничтожили 93 беспилотника над тремя регионами РФ, украинские войска за день потеряли около 1,2 тысячи военных и три танка. ВСУ потеряли за сутки 1,2 тысячи военных и три танка Потери украинских войск за сутки составили около 1,2 тысячи военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов БПЛА, складам боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотников. ВСУ потеряли более 138 тысяч человек с начала 2025 года ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны РФ. Также, согласно подсчетам, за первые три месяца нынешнего года украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников. Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" в конце февраля нынешнего года. ВСУ дважды за сутки атаковали российские объекты энергетикиЗа прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны. В Курской области в результате атаки БПЛА на подстанцию филиала "Россетей" произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысячи бытовых потребителей. Кроме того, в Курской области в результате обстрела энергообъекта произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. ВСУ потеряли за сутки более 150 военных на Курском направлении Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 570 военнослужащих, 403 танка. ПВО сбила ночью 93 украинских БПЛА над территорией России Российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 93 украинских БПЛА: 87 - над Курской областью, четыре - над Ростовской и два - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. С 14.10 до 14.25 мск над Белгородской областью были сбиты еще два украинских БПЛА. Выплаты получат все жители, попавшие в зону ЧС после атаки БПЛА в Таганроге Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова. Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС. Один человек пострадал, он получил легкие ранения от осколков стекла. Единовременные выплаты получат все граждане, попавшие в зону чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА в Таганроге, сообщила Камбулова. Россия продолжит доводить до США нежелание Киева идти к миру, заявил ПесковРоссия продолжит доводить до американской стороны информацию о реальном положении дел, нежелании киевского режима что-то делать для мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с руководством в Москве по прекращению конфликта на Украине. "Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.

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https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

https://ria.ru/20250328/sudzha-2008009854.html

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20250402/taganrog-2008781914.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)