https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008873972.html

ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 02.04.2025

ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" российской группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:29:00+03:00

2025-04-02T13:29:00+03:00

2025-04-02T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" российской группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Старая Николаевка, Северск, Александро-Калиново, Белокузьминовка, Новооленовка, Новая Полтавка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 и 105-мм гаубицу М101 производства США, а также четыре автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф, безопасность