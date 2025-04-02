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ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" российской группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:29:00+03:00
2025-04-02T13:29:00+03:00
2025-04-02T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" российской группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Старая Николаевка, Северск, Александро-Калиново, Белокузьминовка, Новооленовка, Новая Полтавка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 и 105-мм гаубицу М101 производства США, а также четыре автомобиля.
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РИА Новости
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ВСУ потеряли до 285 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 285 боевиков и танк в зоне действий бойцов "Юга" за сутки