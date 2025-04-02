https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008801794.html

Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер

Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер - РИА Новости, 02.04.2025

Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер

Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:14:00+03:00

2025-04-02T07:14:00+03:00

2025-04-02T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". "Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ - ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный", - рассказал снайпер. По его словам, штурмовики всегда уделяют повышенное внимание взрослым мужчинам среди гражданского населения при освобождении населенных пунктов от ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины без каких-либо документов, а также те, кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность