https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008801794.html
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер - РИА Новости, 02.04.2025
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер
Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:14:00+03:00
2025-04-02T07:14:00+03:00
2025-04-02T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008817506_145:0:2524:1338_1920x0_80_0_0_21a699b77d287fa628757f74f73df132.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". "Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ - ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный", - рассказал снайпер. По его словам, штурмовики всегда уделяют повышенное внимание взрослым мужчинам среди гражданского населения при освобождении населенных пунктов от ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины без каких-либо документов, а также те, кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008817506_485:0:2269:1338_1920x0_80_0_0_69cffc8a5f12fdb31be8e2c151b31a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер
Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону