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Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 02.04.2025 (обновлено: 09:30 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008801794.html
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер - РИА Новости, 02.04.2025
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер
Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:14:00+03:00
2025-04-02T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". "Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ - ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный", - рассказал снайпер. По его словам, штурмовики всегда уделяют повышенное внимание взрослым мужчинам среди гражданского населения при освобождении населенных пунктов от ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины без каких-либо документов, а также те, кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские военные пытаются сдаться как гражданские, рассказал снайпер

Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону

© РИА НовостиСнайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль"
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль"
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на нашу сторону, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль".
"Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ - ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный", - рассказал снайпер.
По его словам, штурмовики всегда уделяют повышенное внимание взрослым мужчинам среди гражданского населения при освобождении населенных пунктов от ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины без каких-либо документов, а также те, кого местные жители не могут идентифицировать в качестве соседа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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