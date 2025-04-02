https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008799081.html

ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин

ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин - РИА Новости, 02.04.2025

ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин

ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:23:00+03:00

2025-04-02T06:23:00+03:00

2025-04-02T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.По данным ведомства, с января по апрель Украина потеряла:Кроме того, за этот же период потери Киева составили 138 545 военных.Всего с начала проведения СВО ВС России уничтожили:

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф