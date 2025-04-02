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ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 02.04.2025 (обновлено: 08:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008799081.html
ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин
ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин
ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:23:00+03:00
2025-04-02T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.По данным ведомства, с января по апрель Украина потеряла:Кроме того, за этот же период потери Киева составили 138 545 военных.Всего с начала проведения СВО ВС России уничтожили:
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин

ВСУ за три месяца потеряли почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.
По данным ведомства, с января по апрель Украина потеряла:
  • 2495 танков и других бронированных машин;
  • десять самолетов;
  • 10 200 беспилотников;
  • 11 зенитных ракетных комплексов;
  • 29 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 3032 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 3887 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Вчера, 17:53
Кроме того, за этот же период потери Киева составили 138 545 военных.
Всего с начала проведения СВО ВС России уничтожили:
  • 660 украинских самолетов и 283 вертолета;
  • 49 247 БПЛА;
  • 601 зенитный ракетный комплекс;
  • 22 622 танка и других бронированных машин;
  • 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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