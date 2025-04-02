ВСУ за три месяца потеряли 2,5 тысячи танков и других бронированных машин
ВСУ за три месяца потеряли почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца этого года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.
По данным ведомства, с января по апрель Украина потеряла:
- 2495 танков и других бронированных машин;
- десять самолетов;
- 10 200 беспилотников;
- 11 зенитных ракетных комплексов;
- 29 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 3032 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 3887 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, за этот же период потери Киева составили 138 545 военных.
Всего с начала проведения СВО ВС России уничтожили:
- 660 украинских самолетов и 283 вертолета;
- 49 247 БПЛА;
- 601 зенитный ракетный комплекс;
- 22 622 танка и других бронированных машин;
- 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18