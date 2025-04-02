https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ

Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ

Российские операторы наблюдательных беспилоников выработали четкий алгоритм действий, чтобы уйти от дуэлей с более маневренными украинскими FPV-дронами: в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:57:00+03:00

2025-04-02T05:57:00+03:00

2025-04-02T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Российские операторы наблюдательных беспилоников выработали четкий алгоритм действий, чтобы уйти от дуэлей с более маневренными украинскими FPV-дронами: в течение секунды они перенастраивают свои БПЛА так, чтобы противник не мог получить четкое изображение и у них было время для маневров, рассказал РИА Новости оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Волк". Он отметил, что ВСУ используют FVP-дроны для поражения российских наблюдательных беспилотников. Уйти от таких дуэлей тяжело, поскольку FVP-дроны более маневренны, но российские операторы беспилотников выработали четкий алгоритм действий в таких ситуациях. "У наших "больших птиц" есть свое окно радиоэлектронной обстановки. При приближении вражеской "птицы", будь то FPV-дрон, будь то ударный тип, большой БПЛА, видно большие шумы. И грамотный оператор, а у нас таких довольно большое количество, перенастраивает свой передатчик на их частоту и ставит большую мощность... Наш оператор перенастраивает свой "самолет" в течение одной секунды на эту частоту (украинского беспилотника - ред.)", - рассказал "Волк". По его словам, из-за этого украинские FVP-дроны получают изображение в худшем качестве, "рассыпчатую картинку", а российские беспилотники в это время маневрируют и уходят от дуэлей.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины