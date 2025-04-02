Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.
Уничтожение расчета БПЛА противника позволит снизить возможности ВСУ вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии на этом участке линии соприкосновения. "В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвигающиеся группы пехоты ВСУ", - рассказал журналистам старший наводчик орудия с позывным "Кузбасс".
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