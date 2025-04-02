Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008797540.html
Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении
Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении - РИА Новости, 02.04.2025
Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении
Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:47:00+03:00
2025-04-02T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве. Уничтожение расчета БПЛА противника позволит снизить возможности ВСУ вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии на этом участке линии соприкосновения. "В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвигающиеся группы пехоты ВСУ", - рассказал журналистам старший наводчик орудия с позывным "Кузбасс".
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Все люди и вся техника": на Украине рассказали о трагедии ВСУ
Вчера, 17:53
Уничтожение расчета БПЛА противника позволит снизить возможности ВСУ вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии на этом участке линии соприкосновения. "В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвигающиеся группы пехоты ВСУ", - рассказал журналистам старший наводчик орудия с позывным "Кузбасс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала