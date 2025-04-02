https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008797540.html

Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении

Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении - РИА Новости, 02.04.2025

Артиллеристы уничтожили украинский расчет БПЛА на Ореховском направлении

Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:47:00+03:00

2025-04-02T05:47:00+03:00

2025-04-02T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Артиллерийское орудие Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожило украинский расчет БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве. Уничтожение расчета БПЛА противника позволит снизить возможности ВСУ вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии на этом участке линии соприкосновения. "В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвигающиеся группы пехоты ВСУ", - рассказал журналистам старший наводчик орудия с позывным "Кузбасс".

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность