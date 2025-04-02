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Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
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05:44 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008797391.html
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА
Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:44:00+03:00
2025-04-02T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, группировка "Запад" уничтожила восемь минометных расчетов противника, а ее силы ПВО сбили восемь беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА

Военные группировки Запад уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 17:53
Кроме того, группировка "Запад" уничтожила восемь минометных расчетов противника, а ее силы ПВО сбили восемь беспилотников самолетного типа.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
26 февраля, 05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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