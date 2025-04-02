https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008797391.html

Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА

Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025

Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА

Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:44:00+03:00

2025-04-02T05:44:00+03:00

2025-04-02T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, группировка "Запад" уничтожила восемь минометных расчетов противника, а ее силы ПВО сбили восемь беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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