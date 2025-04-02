https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008797391.html
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА
Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:44:00+03:00
2025-04-02T05:44:00+03:00
2025-04-02T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a7460248420a8ed392ed99a1d4c77fd5.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, группировка "Запад" уничтожила восемь минометных расчетов противника, а ее силы ПВО сбили восемь беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfd10357215b74557fb3a562b6c1b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА
Военные группировки Запад уничтожили 17 украинских пунктов управления БПЛА